Глава Олимпийского комитета Украины: «Мы будем внимательно следить за соблюдением условий нейтральности российских атлетов»

В НОК Украины намерены следить за соблюдением нейтральности россиян на ОИ-2024.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Они смогут выступать индивидуально и в нейтральном статусе.

«Буквально вчера принял участие во встрече МОК с национальными олимпийскими комитетами стран, где отметил неизменную позицию Украины относительно недопуска российских и белорусских спортсменов к любым международным соревнованиям.

Почти год совместно со странами-партнерами мы боролись на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято. Несмотря на все приложенные усилия, наш голос не был услышан.

Несмотря на это, борьба будет продолжена. Мы будем внимательно следить за соблюдением условий нейтральности российских и белорусских атлетов, сообщать МОК и в международные спортивные федерации о любых нарушениях и злоупотреблениях этим статусом», – сказал глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, его комментарий приводит пресс-служба организации.

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