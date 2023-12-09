Глава Олимпийского комитета Украины: «Мы будем внимательно следить за соблюдением условий нейтральности российских атлетов»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 НОК Украины Вадим Гутцайт Водные виды

В НОК Украины намерены следить за соблюдением нейтральности россиян на ОИ-2024.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Они смогут выступать индивидуально и в нейтральном статусе.

«Буквально вчера принял участие во встрече МОК с национальными олимпийскими комитетами стран, где отметил неизменную позицию Украины относительно недопуска российских и белорусских спортсменов к любым международным соревнованиям.

Почти год совместно со странами-партнерами мы боролись на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято. Несмотря на все приложенные усилия, наш голос не был услышан.

Несмотря на это, борьба будет продолжена. Мы будем внимательно следить за соблюдением условий нейтральности российских и белорусских атлетов, сообщать МОК и в международные спортивные федерации о любых нарушениях и злоупотреблениях этим статусом», – сказал глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, его комментарий приводит пресс-служба организации.

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33 комментария
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Следи за собой-будь осторожен...
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Мы будем внимательно следить за уменьшением территории Украины
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Да это без вопросов, что вы будете только этим и заниматься...) Это ваша первостепенная задача на ОИ, да и вообще смысл всей вашей жизни)
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стучать будем изо всех сил, кастрюлями
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Погодите, что значит будете следить. Вы же обещали сняться
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Что ты нас про совесть лечишь, ты ж не врач.
Знают все, и крыть тут нечем, ты – стукач (с)
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Соцсети мониторить, надо полагать. Представляете какого не пропускать ни одного поста ненавистного человека в надежде, что он опубликует что-нибудь крамольное.
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Про себя не забудьте
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Кто бы сомневался))
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С учетом того, что спорт, да и не только, на Украине полное говно (44 место в медальном зачете на предыдущих летних ОИ, ниже таких спортивных титанов как Косово и Багамские острова), то логично, что НОК украинский будет заниматься не спортом, а тупо гадить окружающим. Ничего другого не остается ни НОК, ни стране в целом.
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Не следи за мной, следи за собой!
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Да всем насрать на вас
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Какие же эти моськи мерзкие ..
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Недолго этому недоразумению осталось.
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Ответ Howard Norfolk
Следи за собой-будь осторожен...
https://www.youtube.com/watch?v=8ki69Vcb_-E
Именно) в ОКУ совсем классиков не знают?!
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Вахтёры олимпийского движения. Следят за порядком.
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Следите. И?
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
вадик, быдломасса измеряется не поштучно, а на вес. Это не вобла,сейчас в бандеровской Дурке подлежат утилизации уже десятки тысяч тонн сгнившей изнутри обандеренной быдломассы.
А ведь в 2014 году для полной её утилизации хватило бы всего 4-6 пулемётчиков по периметру майдана и группы захвата для ликвидации провокаторов и зачинщиков перево та.....
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Главное занятие украинцев - следить.
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Самуэльссона возьмите наблюдателем, он будет очень рад, думаю.
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Следить, болеть и переживать у экранов телевизоров!🤗
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Ну, допустили, дальше что? Заставишь своих спортсменов бойкотировать? Топнешь ножкой грозно?
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их борьба
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украинский спорткомитет вроде бы решил не ездить, если поедут наши туда. что это они следить решили теперь? только бла ,бла, бла, умеют, больше ничего.
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Как бы так не вышло,что Украинским спортсменам не пришлось следить за соблюдением из окопа, так как забирают всех и не важно мужчина,женщина или кiт до последнего украинца.
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Есть промышленный шпионаж, военный шпионаж, научный шпионаж, теперь к этому добавился спортивный. Развитие.
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Это несложно будет, их будем немного и все в белом
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Георгий Большаков
Мы будем внимательно следить за уменьшением территории Украины
у них погибшими только лимон - плюс, а они всё ещё о Крыме думают
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Ответ Shnur
Погодите, что значит будете следить. Вы же обещали сняться
Не вижу противоречия! "Они оба могут"(c)
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Ответ Shnur
Погодите, что значит будете следить. Вы же обещали сняться
Стадия принятия походу)
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