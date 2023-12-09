Самуэльссон о допуске россиян к ОИ-2024: «Не понимаю, зачем нам олимпийское перемирие, если за его нарушение нет последствий»

Теги сборная Швеции Олимпийская сборная России Париж-2024 Себастьян Самуэльссон Биатлон

Себастьян Самуэльссон разочарован допуском россиян и белорусов к Олимпиаде-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам выступать в нейтральном статусе. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Я не удивлен, но разочарован. Не понимаю, зачем нам нужно олимпийское перемирие, если за его нарушение нет никаких последствий.

Все предельно просто. Закончатся боевые действия – и добро пожаловать обратно. Спорт в чем-то тоже должен брать на себя ответственность в плане санкций», – сказал шведский биатлонист в интервью SVT.

Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но единственное наказание за это – штраф Зевсу 🤷‍♂️

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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12 комментариев
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Спортсмены не нарушали никакого перемирия. Они ни с кем не воевали и не воюют.
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Спортсмены никуда не вторгались и никакого перемирия не нарушали, но самуэльссону этого не понять. Вы бы лучше со своей миграционной политикой разбирались, чтобы ваших болельщиков как кабанов в лесу потом в Брюсселе не отстреливали
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Если уж на то пошло, все европейские страны и сша с Канадой тоже нельзя допускать, ведь они поставляют оружие одной из противоборствующих сторон. Значит участвуют в конфликте.
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типичное двуличие шведов! давайте помодем украние! возьмем украинуев на работу. но платить будем им на 40% меньше и без документов . и без гарантий. ибо нефиг. им и это много. когда начинаются деньги демократия и любовь заканчивается
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Да, совсем никаких последствий нет. 5 человек просто допустили от огромной страны, а так ни одного последствия.
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Рыжее шведское недоразумение разачаровано, это так важно
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Не понимаю зачем нам перемирие, если официально Россия не едет на Олимпиаду под своим флагом?
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Себастьян, в этом сезоне, кто знает, у тебя есть возможность побороться за главный приз. Надо на стрельбе сосредоточиться.
А, марля пусть беснуется.
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Ответ sav187
Спортсмены не нарушали никакого перемирия. Они ни с кем не воевали и не воюют.
Но, справедливости ради, олимпийское перемирие никогда не подразумевало что его именно спортсмены должны соблюдать.

Оно всегда было именно про страны и народы. Ещё со времён Древней Греции.
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