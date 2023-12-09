Самуэльссон о допуске россиян к ОИ-2024: «Не понимаю, зачем нам олимпийское перемирие, если за его нарушение нет последствий»

Себастьян Самуэльссон разочарован допуском россиян и белорусов к Олимпиаде-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам выступать в нейтральном статусе. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Я не удивлен, но разочарован. Не понимаю, зачем нам нужно олимпийское перемирие, если за его нарушение нет никаких последствий.

Все предельно просто. Закончатся боевые действия – и добро пожаловать обратно. Спорт в чем-то тоже должен брать на себя ответственность в плане санкций», – сказал шведский биатлонист в интервью SVT.

Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но единственное наказание за это – штраф Зевсу 🤷‍♂️

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр