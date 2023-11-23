Климент Колесников: «Есть понимание, что Олимпиады может не быть. Разочарования не будет, просто живем в тех условиях, которые имеем»

Климент Колесников заявил, что у него не будет разочарования от недопуска на Игры-2024.

– Многие пловцы говорят, что Игры дружбы для них станут главным стартом в следующем сезоне. Почему никто уже не рассчитывает поехать на Олимпиаду?

– Вот у меня есть следующий старт в сезоне, это Кубок Сальникова, и я думаю о нем. После него уже буду о чемпионате России, который весной, а дальше будем смотреть по ситуации.

Я уже изначально был настроен на то, что мы, скорее всего, не поедем на Олимпийские игры, и когда узнал, что будут Игры дружбы, решил, что они будут главным стартом сезона, потому что их так и обозначили. Тут нет особого выбора, куда готовиться.

Если сейчас мы можем выбирать для себя чемпионат России или Кубок Сальникова, то в следующем году этого не будет. Либо нас допустят до Олимпийских игр и мы поедем туда, либо это Игры дружбы. Пока мы готовимся к Играм дружбы.

– Смирились уже с тем, что на Олимпиаду не поедем?

– Не то чтобы смирился, просто акцентировал внимание на другом. Есть понимание, что Олимпиады может не быть, и не будет какого-то разочарования, просто живем в тех условиях, которые имеем.



– Близкие не говорят: «Бросай это дело, давай бизнесом заниматься»?

– Нет, так не говорят. Даже если бы говорили, я сам вправе решать, чем мне заниматься. Мне в кайф плавать и ездить на соревнования внутри страны, видеть ребят. Я варюсь во всем этом, и мне действительно это приносит удовольствие, – сказал двукратный призер Токио-2020.

Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?