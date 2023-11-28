«Было много беженцев из Украины, поэтому на улице я лишний раз на русском не разговаривала». Синхронистка Архиповская о работе в Хорватии

Российская синхронистка Архиповская рассказала о работе тренером в Хорватии.

Анастасия Архиповская – пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию, она завершила карьеру в 2020 году, а с августа 2021-го начала тренировать в Хорватии. Сейчас бывшая спортсменка вновь находится в России.

– Вы приехали в Хорватию еще до всех событий и продолжили там работать во время всего происходящего. Нельзя не спросить: изменилось ли отношение к вам?

– В Хорватии были уже знакомые из Украины. Тренер по гимнастике, которая 20 лет назад переехала в Хорватию. Наши девочки ходили к ней на дополнительные занятия. Были опасения, что наше общение может прекратиться, по понятной всем причине. Но, слава богу, все обошлось. Политика политикой, а человеческие отношения выше.

Но так, конечно, не у всех. Было много беженцев из Украины, поэтому в общественных местах, в общественном транспорте, на улице я лишний раз на русском не разговаривала. Никогда не знаешь на кого попадешь.

После этого ко мне пришла девочка из Одессы. Она, конечно, очень обрадовалась со своими родителями, что тут два русских тренера, и она сразу может начать тренироваться. Но Федерация Украины не хотела давать документы, которые нужны были для регистрации в клубе.

Они говорили, что мы будем ее настраивать против своей страны. Такой конфликт был небольшой, не очень понятный. В итоге все закончилось хорошо, она тренируется, – рассказала Архиповская.