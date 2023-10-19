Светлана Ромашина: «В Госдуму не собиралась и по-прежнему не собираюсь. Для этой работы нужны определенные навыки, знания»

Синхронистка Светлана Ромашина ответила на вопрос о возможной карьере в политике.

– Ваша многолетняя партнерша Наталья Ищенко теперь министр спорта Калининградской области.

– И зампред правительства.

– Вы себя чиновником видите?

– Меня многие журналисты спрашивали по завершении карьеры: «Ну что, теперь в Госдуму?» У нас же считается, что спортсмен после завершения карьеры идет только туда. Хотя на самом деле спортсменов там по пальцам можно пересчитать. Просто за судьбой популярной личности следят особенно пристально.

Нет, я в Госдуму не собиралась и по-прежнему не собираюсь. Даже если когда-то и соберусь, все равно считаю, что для этой работы нужны определенные навыки, знания. Когда человек выходит из спорта, он этими знаниями должен обрасти. И вот тогда ты уже можешь заявлять о себе и говорить: «Я могу подсказать». Да, мы знаем спорт изнутри, но это не законодательная база.

– Вы же окончили дипломатическую академию?

– Это были курсы – год обучения в дипломатической академии. Были планы заняться защитой наших спортсменов, вливаться в международное сообщество. В этом деле репутация человека имеет большое значение. К сожалению, все эти планы на данный момент приостановились.

Но я продолжаю изучать английский язык, который, верю, все равно в дальнейшем понадобится, и поддерживать какие-то отношения со своими коллегами за рубежом. Мне было бы интересно попробовать себя в Международной федерации плавания или в МОК. Но сейчас в большей мере речь идет о развитии спорта в нашей стране, – сказала семикратная олимпийская чемпионка.