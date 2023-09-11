Ромашина о санкциях против российского спорта: «Сейчас с нами не хотят разговаривать, но при этом и нам отворачиваться не надо»

Светлана Ромашина считает нужным продолжать диалог с олимпийским движением.

«О том, что происходит с олимпийским движением, не переживает только равнодушный. Честно говоря, я не представляю, в каком состоянии я бы была, если бы это происходило со мной. Знаю, что девчонки тренируются каждый день, тренировок меньше не стало, рабочего времени меньше не стало. Естественно, мы переживаем за них, как и за всех российских спортсменов.

Нужно время, и я не буду говорить громких речей о том, что нам нужно отойти от олимпийского движения, я считаю, что диалог все равно должен быть. Другое дело, что сейчас с нами не хотят разговаривать, слышать нас, но при этом и нам отворачиваться не надо.

Дипломатия должна оставаться дипломатией, будь то спорт или политика. То, что сейчас будут создаваться новые форматы, это будет хорошим толчком как для опытных, так и для молодых спортсменов. Со временем все наладится, и мы не можем позволить себе потерять целое поколение в спорте. Наша основная задача – сохранить детей в спорте», – сказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.