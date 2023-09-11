Ромашина о санкциях против российского спорта: «Сейчас с нами не хотят разговаривать, но при этом и нам отворачиваться не надо»

Теги синхронное плавание МОК Светлана Ромашина сборная России (синхронное плавание) Политика Водные виды

Светлана Ромашина считает нужным продолжать диалог с олимпийским движением.

«О том, что происходит с олимпийским движением, не переживает только равнодушный. Честно говоря, я не представляю, в каком состоянии я бы была, если бы это происходило со мной. Знаю, что девчонки тренируются каждый день, тренировок меньше не стало, рабочего времени меньше не стало. Естественно, мы переживаем за них, как и за всех российских спортсменов.

Нужно время, и я не буду говорить громких речей о том, что нам нужно отойти от олимпийского движения, я считаю, что диалог все равно должен быть. Другое дело, что сейчас с нами не хотят разговаривать, слышать нас, но при этом и нам отворачиваться не надо.

Дипломатия должна оставаться дипломатией, будь то спорт или политика. То, что сейчас будут создаваться новые форматы, это будет хорошим толчком как для опытных, так и для молодых спортсменов. Со временем все наладится, и мы не можем позволить себе потерять целое поколение в спорте. Наша основная задача – сохранить детей в спорте», – сказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JL JL
Ну не знаю. Мне кажется, что надо отвернуться и пукать и пукать и пукать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий