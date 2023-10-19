Светлана Ромашина: «Спокойно отношусь к спортсменам, которые меняют гражданство. Не собираюсь кричать: «Предатели!»

Светлана Ромашина рассказала, как относится к атлетам, меняющим гражданство.

– Пока непонятно, допустят россиян на Игры-2024 или нет. Но споры о том, ехать или нет, вовсю полыхают. Ваше мнение здесь особенно интересно.

– Мы дошли до самых тяжелых и неприятных вопросов... Но я понимаю, что они являются частью нашей спортивной жизни сейчас. Конечно, хотелось бы, чтобы у спортсмена была возможность решать самому – ехать или нет.

Говоря о спортсменах, нужно понимать, что эти люди положили все свое детство и юность на спорт. Кроме спорта они не видели ничего. И ничего другого, грубо говоря, не умеют. Поэтому лишать людей возможности выступать, наверное, не хотелось бы. Но тут двоякий момент.

– В чем?

– Конечно, я слежу за баталиями нашего известного комментатора Дмитрия Губерниева с Еленой Валерьевной Вяльбе. Баталии идут, они есть и будут. Сколько людей, столько и мнений. Мы не можем кому-то запретить думать так или иначе.

Вопрос нейтрального статуса. Что спортсмен должен подписать? Если, по сути, отказ от страны, я бы не подписывала. Но это лично мой выбор. Те, кто остается в стране и не пытается сменить гражданство, думаю, уже выбрали для себя позицию.

– И какую же?

– Они останутся дома и будут представлять свою страну, возможно, на каких-то других стартах. Опять-таки для меня подписание неких деклараций – неприемлемо. Если кто-то решит, что для него это возможно – это выбор человека. Я не вправе осуждать. Конечно, мне бы хотелось, чтобы наши спортсмены выступали.

Когда мы ехали на Игры под флагом олимпийского комитета, у меня было странное чувство: да, флаг ОКР, но не России же. Это больной, тяжелый вопрос. И я была очень неприятно удивлена решением Международной федерации водных видов спорта. Они выставили слишком жесткие критерии отбора спортсменов. По сути, нас в нашем виде лишили возможности выступить на Олимпиаде вообще! – сказала семикратная олимпийская чемпионка.

– Как относитесь к атлетам, ради ОИ меняющим гражданство?

– Я спокойно отношусь к спортсменам, которые меняют гражданство. Не собираюсь кричать: «Предатели!» Опять-таки люди делают свой выбор. Либо вы его принимаете, либо сидите и продолжаете хаять этих людей. Я не приемлю вариант, при котором ты меняешь гражданство и из-за рубежа хаешь страну, в которой родился и которая тебе дала некий карт-бланш в начале спортивного пути, – добавила синхронистка.