Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Колесников, Степанов и Суркова одержали победы, Рылов – 5-й, Фесиков взял серебро в эстафете

24 ноября на чемпионате России по плаванию проходит 4-й соревновательный день.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде (25 м)

Санкт-Петербург

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 21,15

2. Даниил Марков – 21,43

3. Дмитрий Жаворонков – 21,44...

5. Евгений Рылов – 21,61

100 м, комплекс

1. Климент Колесников – 50,80

2. Андрей Жилкин – 52,44

3. Дмитрий Савенко – 53,58

800 м, вольный стиль

1. Александр Степанов – 7.34,58

2. Кирилл Мартынычев – 7.36,75

3. Савелий Лузин – 7.41,04

эстафета 4х50 м, вольный стиль

1. Егор Корнев, Даниил Косенков, Роман Шевляков, Василий Кукушкин (Санкт-Петербург-1) – 1.25,46

2. Владислав Герасименко, Антон Волошин, Сергей Фесиков, Михаил Вековищев (Калужская область-1) – 1.26,36

3. Александр Харланов, Андрей Чулков, Егор Павлов, Арсений Смыков (Пензенская область-1) – 1.27,72

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 24,68

2. Дарья Татаринова – 25,47

3. Дарья Клепикова – 25,84

100 м, комплекс

1. Яна Шакирова – 59,78

2. Виктория Машкина – 1.00,30

3. Ирина Кривоногова – 1.00,66

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.