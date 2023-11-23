Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Колесников, Степанов и Суркова одержали победы, Рылов – 5-й, Фесиков взял серебро в эстафете
24 ноября на чемпионате России по плаванию проходит 4-й соревновательный день.
Чемпионат России по плаванию на короткой воде (25 м)
Санкт-Петербург
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 21,15
2. Даниил Марков – 21,43
3. Дмитрий Жаворонков – 21,44...
5. Евгений Рылов – 21,61
100 м, комплекс
1. Климент Колесников – 50,80
2. Андрей Жилкин – 52,44
3. Дмитрий Савенко – 53,58
800 м, вольный стиль
1. Александр Степанов – 7.34,58
2. Кирилл Мартынычев – 7.36,75
3. Савелий Лузин – 7.41,04
эстафета 4х50 м, вольный стиль
1. Егор Корнев, Даниил Косенков, Роман Шевляков, Василий Кукушкин (Санкт-Петербург-1) – 1.25,46
2. Владислав Герасименко, Антон Волошин, Сергей Фесиков, Михаил Вековищев (Калужская область-1) – 1.26,36
3. Александр Харланов, Андрей Чулков, Егор Павлов, Арсений Смыков (Пензенская область-1) – 1.27,72
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Арина Суркова – 24,68
2. Дарья Татаринова – 25,47
3. Дарья Клепикова – 25,84
100 м, комплекс
1. Яна Шакирова – 59,78
2. Виктория Машкина – 1.00,30
3. Ирина Кривоногова – 1.00,66
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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