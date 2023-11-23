Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Колесников, Степанов и Суркова одержали победы, Рылов – 5-й, Фесиков взял серебро в эстафете

Теги плавание результаты чемпионат России сборная России жен Сергей Фесиков Роман Шевляков Андрей Жилкин Ирина Кривоногова Александр Харланов Михаил Вековищев Климент Колесников Даниил Марков Владислав Герасименко Арина Суркова Егор Павлов Кирилл Мартынычев Дмитрий Савенко Дарья Клепикова Василий Кукушкин Александр Степанов Даниил Косенков Егор Корнев Дарья Татаринова Яна Шакирова Виктория Машкина Дмитрий Жаворонков Водные виды

24 ноября на чемпионате России по плаванию проходит 4-й соревновательный день.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде (25 м)

Санкт-Петербург

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 21,15

2. Даниил Марков – 21,43

3. Дмитрий Жаворонков – 21,44...

5. Евгений Рылов – 21,61

100 м, комплекс

1. Климент Колесников – 50,80

2. Андрей Жилкин – 52,44

3. Дмитрий Савенко – 53,58

800 м, вольный стиль

1. Александр Степанов – 7.34,58

2. Кирилл Мартынычев – 7.36,75

3. Савелий Лузин – 7.41,04

эстафета 4х50 м, вольный стиль

1. Егор Корнев, Даниил Косенков, Роман Шевляков, Василий Кукушкин (Санкт-Петербург-1) – 1.25,46

2. Владислав Герасименко, Антон Волошин, Сергей Фесиков, Михаил Вековищев (Калужская область-1) – 1.26,36

3. Александр Харланов, Андрей Чулков, Егор Павлов, Арсений Смыков (Пензенская область-1) – 1.27,72

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 24,68

2. Дарья Татаринова – 25,47

3. Дарья Клепикова – 25,84

100 м, комплекс

1. Яна Шакирова – 59,78

2. Виктория Машкина – 1.00,30

3. Ирина Кривоногова – 1.00,66

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NoSfer
Степанов и Лузин обновили все национальные рекорды на 800м в коротких бассейнах, молодцы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закрыт по беспределу
Корнев хорош
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Какая же тролляка Чикунова, на Спортсе бы не затерялась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий