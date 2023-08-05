Плавание. Кубок чемпионов. Чикунова, Колесников, Каменева, Пригода, Бородин, Кудашев, Саламатина одержали победы

Теги результаты сборная России сборная России жен Светлана Чимрова Олег Костин Александр Кудашев Андрей Николаев Кирилл Пригода Мария Каменева Роман Шевляков Валерия Саламатина Климент Колесников Анастасия Гуженкова Анна Егорова Мартин Малютин Максим Ступин Иван Гирев Егор Павлов Евгения Чикунова Эдуард Валиахметов Петр Жихарев Дарья Трофимова Илья Бородин Павел Самусенко Елизавета Агапитова Александр Андреев Елена Богомолова Алексей Сударев Егор Корнев Иван Кожакин Мирон Лифинцев Водные виды

В Кемерове прошли всероссийские соревнования по плаванию «Кубок чемпионов».

Кубок чемпионов

Кемерово

Мужчины

100 м, спина

1. Климент Колесников – 52,49

2. Павел Самусенко – 53,25

3. Мирон Лифинцев – 53,65

100 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 48,44

2. Иван Гирев – 48,76

3. Мартин Малютин – 49,22

50 м, брасс

1. Андрей Николаев – 27,10

2. Иван Кожакин – 27,43

3. Максим Троценко – 27,48

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.08,49

2. Алексей Сударев – 2.12,40

3. Иван Кожакин – 2.13,05

50 м, баттерфляй

1. Олег Костин – 22,90

2. Роман Шевляков – 23,08

3. Петр Жихарев – 23,56

200 м, баттерфляй

1. Александр Кудашев – 1.57,89

2. Егор Павлов – 2.00,07

3. Александр Андреев – 2.04,47

400 м, комплексное плавание

1. Илья Бородин – 4.11,19

2. Максим Ступин – 4.15,90

3. Эдуард Валиахметов – 4.23,47

Женщины

50 м, вольный стиль

1. Мария Каменева – 24,76

2. Дарья Трофимова – 25,26

3. Софья Братышева – 27,56

50 м, спина

1. Мария Каменева – 28,10

2. Елизавета Агапитова – 28,75

3. Анастасия Осипенко – 29,96

200 м, спина

1. Анастасия Осипенко – 2.19,42

2. Елизавета Агапитова – 2.26,36

3. Софья Бондаренкова – 2.34,53

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 1.06,38

2. Елена Богомолова – 1.07,81

3. Вероника Кузнецова – 1.14,40

100 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова – 58,35

2. Александра Кочнева – 1.07,38

3. Софья Бондаренкова – 1.23,19

200 м, вольный стиль

1. Валерия Саламатина – 1.59,91

2. Анна Егорова – 2.00,39

3. Анастасия Гуженкова – 2.00,43

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