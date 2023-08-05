Плавание. Кубок чемпионов. Чикунова, Колесников, Каменева, Пригода, Бородин, Кудашев, Саламатина одержали победы
В Кемерове прошли всероссийские соревнования по плаванию «Кубок чемпионов».
Кубок чемпионов
Кемерово
Мужчины
100 м, спина
1. Климент Колесников – 52,49
2. Павел Самусенко – 53,25
3. Мирон Лифинцев – 53,65
100 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 48,44
2. Иван Гирев – 48,76
3. Мартин Малютин – 49,22
50 м, брасс
1. Андрей Николаев – 27,10
2. Иван Кожакин – 27,43
3. Максим Троценко – 27,48
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 2.08,49
2. Алексей Сударев – 2.12,40
3. Иван Кожакин – 2.13,05
50 м, баттерфляй
1. Олег Костин – 22,90
2. Роман Шевляков – 23,08
3. Петр Жихарев – 23,56
200 м, баттерфляй
1. Александр Кудашев – 1.57,89
2. Егор Павлов – 2.00,07
3. Александр Андреев – 2.04,47
400 м, комплексное плавание
1. Илья Бородин – 4.11,19
2. Максим Ступин – 4.15,90
3. Эдуард Валиахметов – 4.23,47
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Мария Каменева – 24,76
2. Дарья Трофимова – 25,26
3. Софья Братышева – 27,56
50 м, спина
1. Мария Каменева – 28,10
2. Елизавета Агапитова – 28,75
3. Анастасия Осипенко – 29,96
200 м, спина
1. Анастасия Осипенко – 2.19,42
2. Елизавета Агапитова – 2.26,36
3. Софья Бондаренкова – 2.34,53
100 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 1.06,38
2. Елена Богомолова – 1.07,81
3. Вероника Кузнецова – 1.14,40
100 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова – 58,35
2. Александра Кочнева – 1.07,38
3. Софья Бондаренкова – 1.23,19
200 м, вольный стиль
1. Валерия Саламатина – 1.59,91
2. Анна Егорова – 2.00,39
3. Анастасия Гуженкова – 2.00,43
Комментарии