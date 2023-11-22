Плавание. Чемпионат России. Пригода, Каменева, Егорова, Дуплинская, Шевляков одержали победы, Минаков – 2-й
В Санкт-Петербурге прошел третий день чемпионата России по плаванию на короткой воде.
Чемпионат России по плаванию (25 м)
Санкт-Петербург
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Мария Каменева – 52,22
2. Дарья Трофимова – 52,47
3. Дарья Клепикова – 53,23
200 м, спина
1. Анастасия Дуплинская – 2.07,19
2. Валерия Егорова – 2.08,00
3. Милана Степанова – 2.08,61
800 м, вольный стиль
1. Анна Егорова – 8.18,43
2. Ксения Мишарина – 8.21,30
3. Яна Курцева – 8.25,90
Мужчины
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 2.2,56
2. Данил Семьянинов – 2.02,80
3. Михаил Доринов – 2.03,11
100 м, баттерфляй
1. Роман Шевляков – 49,78
2. Андрей Минаков – 49,73
3. Павел Самусенко – 50,10
Такого вольготного купания давненько не видел.
Ооочень сложно, в общем.