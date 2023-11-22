Плавание. Чемпионат России. Пригода, Каменева, Егорова, Дуплинская, Шевляков одержали победы, Минаков – 2-й

Теги плавание результаты чемпионат России сборная России сборная России жен Кирилл Пригода Мария Каменева Роман Шевляков Михаил Доринов Андрей Минаков Анна Егорова Яна Курцева Анастасия Дуплинская Дарья Трофимова Павел Самусенко Дарья Клепикова Данил Семьянинов Ксения Мишарина Водные виды

В Санкт-Петербурге прошел третий день чемпионата России по плаванию на короткой воде.

Чемпионат России по плаванию (25 м)

Санкт-Петербург

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Мария Каменева – 52,22

2. Дарья Трофимова – 52,47

3. Дарья Клепикова – 53,23

200 м, спина

1. Анастасия Дуплинская – 2.07,19

2. Валерия Егорова – 2.08,00

3. Милана Степанова – 2.08,61

800 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 8.18,43

2. Ксения Мишарина – 8.21,30

3. Яна Курцева – 8.25,90

Мужчины

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.2,56

2. Данил Семьянинов – 2.02,80

3. Михаил Доринов – 2.03,11

100 м, баттерфляй

1. Роман Шевляков – 49,78

2. Андрей Минаков – 49,73

3. Павел Самусенко – 50,10

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3 комментария

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Также в полуфинале впечатлил последний четвертак Климента на 100 комплексом.
Такого вольготного купания давненько не видел.
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закрыт по беспределу
Шевляков молоток, чëтко сработал.
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закрыт по беспределу
У Арины, понятное дело, после такого успешного заплыва аппетит возрастëт. Но где там можно срезать эти пару десятых от рекорда мира...
Ооочень сложно, в общем.
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