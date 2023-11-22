Плавание. Чемпионат России. Пригода, Каменева, Егорова, Дуплинская, Шевляков одержали победы, Минаков – 2-й

В Санкт-Петербурге прошел третий день чемпионата России по плаванию на короткой воде.

Чемпионат России по плаванию (25 м)

Санкт-Петербург

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Мария Каменева – 52,22

2. Дарья Трофимова – 52,47

3. Дарья Клепикова – 53,23

200 м, спина

1. Анастасия Дуплинская – 2.07,19

2. Валерия Егорова – 2.08,00

3. Милана Степанова – 2.08,61

800 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 8.18,43

2. Ксения Мишарина – 8.21,30

3. Яна Курцева – 8.25,90

Мужчины

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.2,56

2. Данил Семьянинов – 2.02,80

3. Михаил Доринов – 2.03,11

100 м, баттерфляй

1. Роман Шевляков – 49,78

2. Андрей Минаков – 49,73

3. Павел Самусенко – 50,10