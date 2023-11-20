Плавание. Чемпионат России. Малютин, Бородин, Харланов, Егорова и Кривоногова одержали победы
В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по плаванию на короткой воде.
Чемпионат России по плаванию (25 м)
Санкт-Петербург
Мужчины
400 м, вольный стиль
1. Мартин Малютин – 3.41,45
2. Савелий Лузин – 3.41,49
3. Владислав Резниченко – 3.42,67
200 м, баттерфляй
1. Александр Харланов – 1.51,14
2. Егор Павлов – 1.52,04
3. Герман Зажирский – 1.54,78
200 м, комплекс
1. Илья Бородин – 1.53,09
2. Максим Ступин – 1.53,72
3. Алексей Сударев – 1.54,99
Женщины
200 м, вольный стиль
1. Анна Егорова – 1.55,22
2. Дарья Клепикова – 1.56,39
3. Валерия Саламатина – 1.56,56
400 м, комплекс
1. Ирина Кривоногова – 4.35,82
2. Дарья Рогожинова – 4.40,29
3. Анастасия Сорокина – 4.42,57
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
Но интересно будет глянуть на Лифинцева рядом.