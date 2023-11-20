Плавание. Чемпионат России. Малютин, Бородин, Харланов, Егорова и Кривоногова одержали победы

Теги плавание результаты чемпионат России Валерия Саламатина Ирина Кривоногова Александр Харланов Анна Егорова Мартин Малютин Максим Ступин Анастасия Сорокина Егор Павлов Илья Бородин Дарья Клепикова Алексей Сударев Владислав Резниченко Дарья Рогожинова Водные виды

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по плаванию на короткой воде.

Чемпионат России по плаванию (25 м)

Санкт-Петербург

Мужчины

400 м, вольный стиль 

1. Мартин Малютин – 3.41,45

2. Савелий Лузин – 3.41,49

3. Владислав Резниченко – 3.42,67

200 м, баттерфляй

1. Александр Харланов – 1.51,14

2. Егор Павлов – 1.52,04

3. Герман Зажирский – 1.54,78

200 м, комплекс

1. Илья Бородин – 1.53,09

2. Максим Ступин – 1.53,72

3. Алексей Сударев – 1.54,99

Женщины

200 м, вольный стиль 

1. Анна Егорова – 1.55,22

2. Дарья Клепикова – 1.56,39

3. Валерия Саламатина – 1.56,56

400 м, комплекс

1. Ирина Кривоногова – 4.35,82

2. Дарья Рогожинова – 4.40,29

3. Анастасия Сорокина – 4.42,57

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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3 комментария

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Завтра ждëм Ефимову против Чикуновой и Змушко в финале на полтиннике.
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100 на спине Колесников вряд ли отдаст.
Но интересно будет глянуть на Лифинцева рядом.
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Viks
Кривоногова не родственница Рылова?
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