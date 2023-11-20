Плавание. Чемпионат России. Малютин, Бородин, Харланов, Егорова и Кривоногова одержали победы

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по плаванию на короткой воде.

Чемпионат России по плаванию (25 м)

Санкт-Петербург

Мужчины

400 м, вольный стиль

1. Мартин Малютин – 3.41,45

2. Савелий Лузин – 3.41,49

3. Владислав Резниченко – 3.42,67

200 м, баттерфляй

1. Александр Харланов – 1.51,14

2. Егор Павлов – 1.52,04

3. Герман Зажирский – 1.54,78

200 м, комплекс

1. Илья Бородин – 1.53,09

2. Максим Ступин – 1.53,72

3. Алексей Сударев – 1.54,99

Женщины

200 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 1.55,22

2. Дарья Клепикова – 1.56,39

3. Валерия Саламатина – 1.56,56

400 м, комплекс

1. Ирина Кривоногова – 4.35,82

2. Дарья Рогожинова – 4.40,29

3. Анастасия Сорокина – 4.42,57

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.