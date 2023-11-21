Плавание. Чемпионат России. Чикунова, Колесников, Малютин одержали победы, Ефимова – 3-я, другие результаты
В Санкт-Петербурге прошел второй день чемпионата России по плаванию на короткой воде.
Чемпионат России по плаванию (25 м)
Санкт-Петербург
Женщины
50 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 29,54
2. Алина Змушко (Беларусь) – 29,66
3. Юлия Ефимова – 29,95
4. Ника Годун – 29,99
100 м, спина
1. Мария Каменева – 57,23
2. Дарья Васькина – 58,50
3. Анастасия Дуплинская – 58,59
200 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова – 2.08,00
2. Анастасия Колпакова – 2.10,55
3. Дарья Рогожинова – 2.10,98
Мужчины
100 м, спина
1. Климент Колесников – 49,12
2. Павел Самусенко – 49,23
3. Мирон Лифинцев – 49,37
100 м, брасс
1. Данил Семьянинов – 56,49
2. Илья Шиманович (Беларусь) – 56,55
3. Кирилл Пригода – 56,60
4. Олег Костин – 57,41
200 м, вольный стиль
1. Мартин Малютин – 1.42,77
2. Владислав Резниченко – 1.43,64
3. Александр Щеголев – 1.44,46
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