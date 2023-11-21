Плавание. Чемпионат России. Чикунова, Колесников, Малютин одержали победы, Ефимова – 3-я, другие результаты

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В Санкт-Петербурге прошел второй день чемпионата России по плаванию на короткой воде.

Чемпионат России по плаванию (25 м)

Санкт-Петербург

Женщины

50 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 29,54

2. Алина Змушко (Беларусь) – 29,66

3. Юлия Ефимова – 29,95

4. Ника Годун – 29,99

100 м, спина

1. Мария Каменева – 57,23

2. Дарья Васькина – 58,50

3. Анастасия Дуплинская – 58,59

200 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова – 2.08,00

2. Анастасия Колпакова – 2.10,55

3. Дарья Рогожинова – 2.10,98

Мужчины

100 м, спина

1. Климент Колесников – 49,12

2. Павел Самусенко – 49,23

3. Мирон Лифинцев – 49,37

100 м, брасс

1. Данил Семьянинов – 56,49

2. Илья Шиманович (Беларусь) – 56,55

3. Кирилл Пригода – 56,60

4. Олег Костин – 57,41

200 м, вольный стиль

1. Мартин Малютин – 1.42,77

2. Владислав Резниченко – 1.43,64

3. Александр Щеголев – 1.44,46

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2 комментария

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Мужские финалы на 100 брассом и на спине определëнно порадовали.
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Юлька, увы, очередным проваленным стартом лишила себя шанса побороться за золото.
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