Чернышенко о номинантах Национальной спортивной премии: «Все они являются ролевыми моделями для подрастающего поколения»

Теги Владимир Путин Дмитрий Чернышенко Водные виды

Вице-премьер Чернышенко отметил значимость Национальной спортивной премии.

В 2023 году на приз «Спортсмен года» в номинации «Гордость России» претендуют пловец Климент Колесников, боксер Муслим Гаджимагомедов и фристайлист Максим Буров. В женской номинации – пловчиха Евгения Чикунова, гимнастки Лала Крамаренко и Виктория Листунова.

«По поручению президента Владимира Путина мы поддерживаем соревновательную активность и создаем новые открытые форматы соревнований, включая инновационные.

Национальная спортивная премия дает возможность отметить выдающихся спортсменов и тренеров, специалистов из сферы спорта, представителей СМИ и даже целые регионы. Все они являются ролевыми моделями для подрастающего поколения, побуждают заниматься физкультурой и спортом.

В этом году на конкурс поступило более 480 заявок, 54 из которых прошли в финал. Экспертный совет должен определить самых достойных лауреатов», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Всего будет представлено 18 номинаций премии. Лауреатов объявят 30 ноября.

Колесников, Гаджимагомедов, Буров, Крамаренко, Листунова и Чикунова номинированы на Национальную спортивную премию в категории «Спортсмен года»

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1 комментарий

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Ковид 07.10.52
Ролевые это типа ролов из забегаловок.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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