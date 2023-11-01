Чернышенко о номинантах Национальной спортивной премии: «Все они являются ролевыми моделями для подрастающего поколения»

Вице-премьер Чернышенко отметил значимость Национальной спортивной премии.

В 2023 году на приз «Спортсмен года» в номинации «Гордость России» претендуют пловец Климент Колесников, боксер Муслим Гаджимагомедов и фристайлист Максим Буров. В женской номинации – пловчиха Евгения Чикунова, гимнастки Лала Крамаренко и Виктория Листунова.

«По поручению президента Владимира Путина мы поддерживаем соревновательную активность и создаем новые открытые форматы соревнований, включая инновационные.

Национальная спортивная премия дает возможность отметить выдающихся спортсменов и тренеров, специалистов из сферы спорта, представителей СМИ и даже целые регионы. Все они являются ролевыми моделями для подрастающего поколения, побуждают заниматься физкультурой и спортом.

В этом году на конкурс поступило более 480 заявок, 54 из которых прошли в финал. Экспертный совет должен определить самых достойных лауреатов», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Всего будет представлено 18 номинаций премии. Лауреатов объявят 30 ноября.

Колесников, Гаджимагомедов, Буров, Крамаренко, Листунова и Чикунова номинированы на Национальную спортивную премию в категории «Спортсмен года»