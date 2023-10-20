Владимир Сальников: «Критерии допуска россиян унизительны. Жалоба от водных федераций России в World Aquatics сформирована»

Теги сборная России сборная России жен ВФП Владимир Сальников World Aquatics (FINA) Водные виды

ВФП направила жалобу в World Aquatics по поводу критериев допуска россиян.

Об этом сообщил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Жалоба от водных федераций России в World Aquatics сформирована, мы взаимодействуем с нашим олимпийским комитетом для того, чтобы скорректировать некоторые юридические нюансы, связанные с оценкой как российского законодательства, так и международного, по поводу критериев допуска, которые были предложены.

Я лично считаю, что эти критерии унизительны. Вот декларация, которая также предполагает, что спортсмен должен сам на себя написать жалобу, что он не участвовал в каких-то акциях, в соцсетях не высказывал какую-то позицию.

Это просто абсурд. Черный пиар захватил руководителей спортивных организаций», – сказал Сальников. 

«Даже если кто-то захочет выступать в нейтральном статусе, мы препятствовать не будем, закрывать на замок и так далее. Это будет решение спортсмена. Вопрос другой, я не вижу никого, кто был бы готов сейчас выступать на международных соревнованиях с такими условиями», – добавил глава ВФП.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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