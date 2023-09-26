Сальников об условиях World Aquatics для допуска: «Это не расширило возможности наших спортсменов, а сузило их почти до нуля. Просто унижение»

Теги сборная России сборная России жен ВФП Владимир Сальников World Aquatics (FINA) Водные виды

Владимир Сальников назвал унижением условия World Aquatics для допуска россиян.

В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. 

World Aquatics также утвердила декларацию, в которой предлагает спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли высказывания о ситуации на Украине, в том числе в соцсетях. 

«Документ есть. Его получает спортсмен, который заявляет World Aquatics о желании выступить в нейтральном статусе.

Процедура проста: он заполняет декларацию, которая согласована с ранее опубликованными критериями. И специальная комиссия World Aquatics рассматривает это сама или со сторонними организациями.

Это не расширило как-то возможности наших спортсменов, это сузило их возможности почти до нуля. Не знаю желающих, готовых выступать на таких условиях. Но в общем понимании это просто унижение», – сказал глава Всероссийской федерации плавания.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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