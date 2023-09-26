Сальников об условиях World Aquatics для допуска: «Это не расширило возможности наших спортсменов, а сузило их почти до нуля. Просто унижение»

Владимир Сальников назвал унижением условия World Aquatics для допуска россиян.

В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции.

World Aquatics также утвердила декларацию, в которой предлагает спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли высказывания о ситуации на Украине, в том числе в соцсетях.

«Документ есть. Его получает спортсмен, который заявляет World Aquatics о желании выступить в нейтральном статусе.

Процедура проста: он заполняет декларацию, которая согласована с ранее опубликованными критериями. И специальная комиссия World Aquatics рассматривает это сама или со сторонними организациями.

Это не расширило как-то возможности наших спортсменов, это сузило их возможности почти до нуля. Не знаю желающих, готовых выступать на таких условиях. Но в общем понимании это просто унижение», – сказал глава Всероссийской федерации плавания.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать