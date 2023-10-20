Юлия Ефимова планирует выступить на чемпионате России по плаванию

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова планирует выступить на чемпионате России.

ЧР по плаванию пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.

«Ефимова собирается выступить на чемпионате России. Юлия, безусловно, талантливая спортсменка, не раз приносила сюрпризы.

Долголетие в плавании сейчас уже не новость, поэтому если она соберется и сможет действительно провести полноценный тренировочный цикл, то выйдет на хороший результат.

Но это все зависит от нее. Преподнесет ли она ту конкуренцию, которую девочкам не хватало – увидим», – сказал президент Всероссийской федерации плавания ( ) .

У пловцов ЧР, а где же Ефимова? Не выходила на связь, сменила купальник на бикини, а бассейн – на пляжи Калифорнии