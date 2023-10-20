Юлия Ефимова планирует выступить на чемпионате России по плаванию

Теги плавание чемпионат России сборная России жен Юлия Ефимова ВФП Владимир Сальников Водные виды

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова планирует выступить на чемпионате России.

ЧР по плаванию пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.

«Ефимова собирается выступить на чемпионате России. Юлия, безусловно, талантливая спортсменка, не раз приносила сюрпризы.

Долголетие в плавании сейчас уже не новость, поэтому если она соберется и сможет действительно провести полноценный тренировочный цикл, то выйдет на хороший результат.

Но это все зависит от нее. Преподнесет ли она ту конкуренцию, которую девочкам не хватало – увидим», – сказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

У пловцов ЧР, а где же Ефимова? Не выходила на связь, сменила купальник на бикини, а бассейн – на пляжи Калифорнии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий