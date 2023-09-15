Анастасия Фесикова: «Декларации никто подписывать не будет. Если отменят декларацию, будет условие, что без флага и гимна – может, поедем»

Анастасия Фесикова заявила, что спортсмены не будут подписывать декларации для допуска к стартам.

Ранее World Aquatics опубликовала критерии допуска российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Конечно, мы не одобряем это решение, никто подписываться под эти декларации не будет, мы вчера с президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром Сальниковым обсуждали этот вопрос.

На следующей неделе будет созван президиум, где, скорее всего, с официальным заявлением выступит Владимир Валерьевич. В данный момент ждут, когда получат на руки декларацию, которую нужно будет подписывать, чтобы посмотреть уже воочию.

Но, конечно, с этими условиями никто не согласен, под такими условиями выступать никто не будет. Спортсмены опрошены, нет еще таких спортсменов. Да, возможно, есть такие спортсмены, которые скажут, что хотят поехать, но это не лидеры нашей сборной, я более чем уверена.

Потому что мало того, что можно ехать без флага и гимна, какой-то принадлежности, но подписывать, что ты не принадлежишь никакому обществу и не поддерживаешь политику нашей страны и президента, это, конечно, никто сделать не сможет.

Если отменят декларацию, будет условие – без флага и гимна, то да, то может. Но тут тоже двоякое, нужно отбираться, а где отбираться – непонятно, как отбираться. Поэтому тут много вопросов, на них нет ответов», – сказала чемпионка мира по плаванию.