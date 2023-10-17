Олег Матыцин: «Страны БРИКС – наш перспективный и надежный союзник в спортивной сфере»

Олег Матыцин назвал страны БРИКС надежным союзником России в спортивной сфере.

На данный момент в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

«Страны БРИКС – наш перспективный и надежный союзник в спортивной сфере. Мы готовы оказывать всяческую поддержку, обмениваться идеями, принимать участие в соревнованиях и делиться своим опытом в организации спортивных мероприятий.

В 2024 году Игры БРИКС пройдут в России в рамках председательства Российской Федерации в объединении, они запланированы в открытом формате – мы ждем в гостеприимной Казани всех желающих конкурировать в честной борьбе.

Со своей стороны обеспечим всем спортсменам равные спортивные возможности. Будем и дальше развивать формат Игр БРИКС, привносить наш богатый опыт организации соревнований и, конечно же, показывать достойные результаты в спортивной программе», – заявил министр спорта России Олег Матыцин.