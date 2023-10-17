Олег Матыцин: «Страны БРИКС – наш перспективный и надежный союзник в спортивной сфере»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Игры БРИКС Водные виды

Олег Матыцин назвал страны БРИКС надежным союзником России в спортивной сфере.

На данный момент в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

«Страны БРИКС – наш перспективный и надежный союзник в спортивной сфере. Мы готовы оказывать всяческую поддержку, обмениваться идеями, принимать участие в соревнованиях и делиться своим опытом в организации спортивных мероприятий.

В 2024 году Игры БРИКС пройдут в России в рамках председательства Российской Федерации в объединении, они запланированы в открытом формате – мы ждем в гостеприимной Казани всех желающих конкурировать в честной борьбе.

Со своей стороны обеспечим всем спортсменам равные спортивные возможности. Будем и дальше развивать формат Игр БРИКС, привносить наш богатый опыт организации соревнований и, конечно же, показывать достойные результаты в спортивной программе», – заявил министр спорта России Олег Матыцин.

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32 комментария

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old folk
Ну если БРИКС - это Буркина-Фасо, Россия, Иран, Кения и Северная Корея, то да, возможно
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Bashibuzuck
Только они не променяют Олимпиаду на игры с нами😁
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Melnikov1968
Дело не в партнёрстве, а в том, что кроме этих, стран никто с нами соревноваться не желает.
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egro92
Ответ Ganibale
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Чтобы кого-то упрекать в недостатке ума, хотя бы напишите этот упрек без ошибок.
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Павел Сморщков
Ответ 2hsjck49rf
И Кения!
О боже мой! Они играли с Кенией!
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egro92
Ответ Ganibale
Ну если человек не знает кто входит в БРИКС, зачем он эту ересь выдает?
Уверяю вас, он прекрасно в курсе, кто входит в состав БРИКС, просто вы не уловили иронии, отчего ваша попытка продвинуть тему про "либеральный спортс, не знающий таких простых вещей" выглядит еще более глупо.
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David Rigert
Ответ Александр Сачков
И что конкретно тут ужасного?
дно.
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Rumov
Страны БИКС участвуют во всех международных турнирах и очень переживают за Матыциных.
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Eduard Rastryopin
А адектватных мужиков,спортсменов из Хамас с Талибаном пригласили?
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Этот Райола хочет денег
Любопытно будет посмотреть хоккейный турнир с участием сборных этих стран)...
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Viks
назвал страны БРИКС надежным союзником России в спортивной сфере. --- Чушь. БРИКС - это чисто экономическое соглашение и в БРИКС НЕТ союзников ни в какой сфере.
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Atsuktuvas
Типа есть варианты ?..
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Viks
В 2024 году Игры БРИКС пройдут в России --- Кто будет оплачивать этот банкет?
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2hsjck49rf
И Кения!
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Bugy
инетерсно до какого момента?)
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Wiley Fox
Особенно ЮАР надёжный партнёр
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Maturmalai
БРИКС уже стал для наших властителей как заклинание, типа, вот как настанет БРИКС - так все пойдет путем . Слово как раз такое родное, еще Буратино на Поле Чудес в Стране Дураков заклинал: БРИКС, КВИКС, ФИКС.
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Василий Питерский
Ну в турецком отеле, аниматорами мы уже вуступили. Куда дальше? Египетские отеле?
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ta-tosha
Прям такие партнеры, что в футбол с Валера тим никто играть не хочет, понимают, что себе дороже
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