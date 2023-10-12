34 российских спортсмена выступят на Играх БРИКС в ЮАР

Теги плавание пляжный волейбол сборная России жен Олимпийская сборная России Министерство спорта России Евгения Чикунова Игры БРИКС Волейбол

34 российских спортсмена выступят на Играх БРИКС, которые пройдут с 18 по 21 октября в Дурбане (ЮАР).

Об этом сообщило Министерство спорта РФ. В соревнованиях также примут участие сборные Китай, Индии, ЮАР и Бразилии, всего ожидается около 450 спортсменов.

На Играх БРИКС разыграют медали в теннисе, плавании, бадминтоне, пляжном волейболе, настольном теннисе, а также в дисциплинах для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (настольный теннис и теннис на колясках).

Отмечается, что в состав российской команды войдет чемпионка Европы по плаванию Евгения Чикунова.

 

14 комментариев

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Savardus
34 спортсмена из 450 на играх. это 8%.

Не очень похоже на "Новые горизонты для российских спортсменов". Да и спортсмены, видимо, не особо горят ехать туда.
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Atsuktuvas
Что-то какое-то хилое предствительство...
+7
-2
+5
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Savardus
Ответ Александр Сачков
Так в Брикс уже 11 членов.
Слышите звон, да не знаете где он. В Брикс станет 11 членов с 1 января 2024 года
+4
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Александр Сачков
Так в Брикс уже 11 членов.
+5
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+2
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dinm 8
Как то жиденько,боюсь представить сколько спортсменов выступит на зимних играх бригс.
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Совковая Лопата
Надеюсь ESPN возьмет этот величайший турнир под крыло.
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Dmitry Shi
Неделя до начала игр, не могу найти официальный сайт турнира.
Ага, альтернатива Олимпиаде....
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Atsuktuvas
Ответ Александр Сачков
Так в Брикс уже 11 членов.
на момент проведения турнира - еще 5
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-1
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Usssr23
Ответ Александр Сачков
Так в Брикс уже 11 членов.
с января 24г.официально будет 11
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Alexander Prokofyev
Ответ Atsuktuvas
Что-то какое-то хилое предствительство...
А все перечисленные в новости дисциплины - это все? вот тут как раз хило
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Фут.Боль
Ответ Grads
А кто будет оплачивать сей банкет? сомневаюсь что ЮАР.
А кто оплачивал до этого выступления спортсменов на международных соревнованиях?
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Александр Сачков
Ответ Grads
А кто будет оплачивать сей банкет? сомневаюсь что ЮАР.
Полагаю, что основные расходы понесёт действительно ЮАР. Призы, скорее всего, тоже за счёт заведения. А вот дорогу наверняка придётся оплачивать самим.
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Alexander Prokofyev
Ответ Grads
А кто будет оплачивать сей банкет? сомневаюсь что ЮАР.
Банк Брикс будет оплачивать новой валютой
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