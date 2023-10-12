34 российских спортсмена выступят на Играх БРИКС в ЮАР

34 российских спортсмена выступят на Играх БРИКС, которые пройдут с 18 по 21 октября в Дурбане (ЮАР).

Об этом сообщило Министерство спорта РФ. В соревнованиях также примут участие сборные Китай, Индии, ЮАР и Бразилии, всего ожидается около 450 спортсменов.

На Играх БРИКС разыграют медали в теннисе, плавании, бадминтоне, пляжном волейболе, настольном теннисе, а также в дисциплинах для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (настольный теннис и теннис на колясках).

Отмечается, что в состав российской команды войдет чемпионка Европы по плаванию Евгения Чикунова.