Призовой фонд Кубка федерации по синхронному плаванию составит более 15 млн рублей

Теги синхронное плавание сборная России (синхронное плавание) ФСПР деньги Водные виды

На Кубке федерации по синхронному плаванию разыграют более 15 млн призовых.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Федерации синхронного плавания России.

Победители в сольных программах получат по 100 тысяч рублей, в дуэтах – 300 тысяч, в групповых соревнованиях – один миллион рублей. Также призовые получат обладатели вторых и третьих мест, призеры юниорских соревнований. 

Кубок федерации пройдет в Казани с 10 по 12 декабря.

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