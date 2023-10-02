Ищенко о включении в Международный зал славы плавания: «Мои спортивные достижения – это заслуга огромной работы команды»

Наталья Ищенко высказалась о включении в Международный зал славы плавания.

«Безусловно, только самые лучшие эмоции от этой новости. Как я уже говорила, когда комментировала первую появившуюся об этом информацию, мои спортивные достижения – это заслуга и результат огромной работы команды.

Это заслуга и тренеров, и болельщиков, и родителей, и всех тех людей, которые были со мной рядом на протяжении всей моей карьеры», – сказала пятикратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию.

Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания