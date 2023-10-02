Ищенко о включении в Международный зал славы плавания: «Мои спортивные достижения – это заслуга огромной работы команды»

Теги синхронное плавание Наталья Ищенко сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Наталья Ищенко высказалась о включении в Международный зал славы плавания.

«Безусловно, только самые лучшие эмоции от этой новости. Как я уже говорила, когда комментировала первую появившуюся об этом информацию, мои спортивные достижения – это заслуга и результат огромной работы команды.

Это заслуга и тренеров, и болельщиков, и родителей, и всех тех людей, которые были со мной рядом на протяжении всей моей карьеры», – сказала пятикратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию.

Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лизавета Анна -Мария
Наталья этого достойна. Кто, если не она?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий