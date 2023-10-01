Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания

Теги плавание синхронное плавание прыжки в воду Майкл Фелпс Наталья Ищенко сборная США Кирсти Ковентри Косуке Китадзима сборная Зимбабве жен Сезар Сиело Фильо Мисси Франклин сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Российская синхронистка Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Церемония включения в зал славы проходила в американском Форт-Лодердейле. 

Ищенко – пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию. 

Также в зал славы был включен 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию из США Майкл Фелпс

Другие спортсмены, вошедшие в этом году в зал славы – пловцы Кирсти Ковентри (Зимбабве), Косуке Китадзима (Япония), Мисси Франклин, Триша Зорн (обе – США), Сезар Сиело (Бразилия), Стефан Лека (Франция); прыгунья в воду У Минься (Китай) и ватерполистка Петри Хитер (США)

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Заслуженно!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаммаглобулин
Заслуженно, Наталья крутая. А Фелпс — странно, что только сейчас включили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий