Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания
Российская синхронистка Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания.
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Церемония включения в зал славы проходила в американском Форт-Лодердейле.
Ищенко – пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию.
Также в зал славы был включен 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию из США Майкл Фелпс.
Другие спортсмены, вошедшие в этом году в зал славы – пловцы Кирсти Ковентри (Зимбабве), Косуке Китадзима (Япония), Мисси Франклин, Триша Зорн (обе – США), Сезар Сиело (Бразилия), Стефан Лека (Франция); прыгунья в воду У Минься (Китай) и ватерполистка Петри Хитер (США)
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