Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания

Российская синхронистка Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Церемония включения в зал славы проходила в американском Форт-Лодердейле.

– пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию.

Также в зал славы был включен 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию из США .

Другие спортсмены, вошедшие в этом году в зал славы – пловцы (Зимбабве), (Япония), , Триша Зорн (обе – США), Сезар Сиело (Бразилия), Стефан Лека (Франция); прыгунья в воду У Минься (Китай) и ватерполистка Петри Хитер (США)