Саутин о переходе Мялина и Качанова в Узбекистан: «Ни о какой потере для российских прыжков в воду речи быть не может, в сборной они занимали 6-7 места»

Дмитрий Саутин высказался о переходе Мялина и Качанова в сборную Узбекистана.

Игорь Мялин и Вячеслав Качанов выступят в прыжках в воду за сборную Узбекистана на проходящих в Китае Азиатских играх.

«Ни о какой потере для российских прыжков в воду речи быть не может, в сборной они занимали шестое-седьмое места. Это не спортсмены уровня Евгения Кузнецова, Виктора Минибаева, Никиты Шлейхера.

Главное, чтобы нашу сборную допустили (до международных стартов), а они пусть делают то, что хотят – хоть за Уругвай выступают», – сказал .