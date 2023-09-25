Саутин о переходе Мялина и Качанова в Узбекистан: «Ни о какой потере для российских прыжков в воду речи быть не может, в сборной они занимали 6-7 места»

Теги прыжки в воду Дмитрий Саутин сборная России Игорь Мялин ТАСС Вячеслав Качанов Водные виды

Дмитрий Саутин высказался о переходе Мялина и Качанова в сборную Узбекистана.

Игорь Мялин и Вячеслав Качанов выступят в прыжках в воду за сборную Узбекистана на проходящих в Китае Азиатских играх.

«Ни о какой потере для российских прыжков в воду речи быть не может, в сборной они занимали шестое-седьмое места. Это не спортсмены уровня Евгения Кузнецова, Виктора Минибаева, Никиты Шлейхера.

Главное, чтобы нашу сборную допустили (до международных стартов), а они пусть делают то, что хотят – хоть за Уругвай выступают», – сказал Саутин

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1 комментарий

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Всеволод Власов
а это ли не потеря, не потеря конкуренции? ну конечно, всё отлично. зачем нам озвучивать проблемы?
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