Владимир Сальников: «Наше выступление на чемпионате мира не выглядело бы бледным. Без медалей мы бы точно не уехали»

Владимир Сальников поблагодарил болельщиков, которые следили за Кубком России по плаванию.

Финал Кубка России в Казани проходил параллельно с чемпионатом мира в Фукуоке, куда российские спортсмены не были допущены.

– Наши спортсмены сумели порадовать болельщиков, были преподнесены хорошие сюрпризы, были яркие результаты. Сегодня еще были вручены чеки с призовыми. Рады, что смогли это обеспечить. Спасибо всем, кто следил, болел, переживал.

– История со сравнением с чемпионатом мира нравится?

– Сравнивать напрямую тяжело – эмоциональное состояние другое, другой климатический и часовой пояс. Но рекорды говорят сами за себя. Наше выступление на чемпионате мира не выглядело бы бледным. Были бы люди, которые стояли бы на пьедестале – без медалей бы мы точно не уехали.

Но здесь абсолютную параллель сложно проводить, потому что условия чемпионата мира, напряжение кому‑то способствует для результата, а кто-то может чего‑то не добрать.

Результаты на финале Кубка России в любом случае достойные. Хочется поблагодарить тренеров, наставников, специалистов, которые приложили руку к этим результатам. Мы на правильном пути, – сказал глава Всероссийской федерации плавания.