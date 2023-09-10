Алексей Молчанов: «У всех начинающих фридайверов фокус идет на создание состояния спокойствия. Этот навык очень важен в нашей жизни»

Теги Фридайвинг Алексей Молчанов Водные виды

Рекордсмен мира по фридайвингу Алексей Молчанов объяснил пользу от своего спорта.

В этом году Молчанов установил новый мировой рекорд в дисциплине «погружение с постоянным весом» (CWT, Constant Weight). На турнире во французском Вильфранш-Сюр-Мер он погрузился на глубину 133 метра.

– Чем полезно занятие фридайвингом для человека? Кроме того, что это море новых впечатлений.

– Фридайвинг тренирует не только тело, это еще и психологический тренинг. Это умение сохранять спокойствие, выдержку, работать над этим состоянием. Это необходимо для того, чтобы хорошо нырять.

– Уже есть кэмпы для подводной медитации?

– Собственно это и есть тренировки фридайвера. В первую очередь у всех начинающих фридайверов фокус идет не на результаты, а на создание состояния спокойствия, потому что без этого не получится успешно погрузиться.

– В условиях, когда количество рецептов на антидепрессанты в стране выросло в разы, фридайвинг может помочь человеку?

– Да. Вот этот навык избавления от тревожности и создания состояния спокойствия, который тренируют фридайверы, очень важен в нашей жизни, – сказал Молчанов.

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