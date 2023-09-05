Установлен новый рекорд России по погружению в воду на задержке дыхания за пределами Северного полярного круга

3 сентября на фестивале по фридайвингу «Глубина Путорана 2023» установлен новый рекорд России — погружение на 100 метров за Северным полярным кругом в дисциплине фридайвинга CWT (Constant Weight — ныряние в глубину в ластах с постоянным весом). Рекорд принадлежит Алексею Молчанову — 34-кратному чемпиону мира по фридайвингу, рекордсмену Гиннесса по подлёдному погружению в озеро Байкал и президенту Федерации фридайвинга.

Алексей Молчанов, 34-кратный чемпион мира по фридайвингу, президент Федерации фридайвинга:

«Озеро Лама на плато Путорана в Норильске стало самой северной точкой России, в которой проводились соревнования по фридайвингу. Когда я вылетал на плато Путорана, предполагал, что погружение будет менее комфортным. Однако всё прошло на высшем уровне».

Сильнейшие фридайверы мирового уровня прилетели на фьордовое озеро Лама, расположенное на плато Путорана, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе с рекордсменом Алексеем Молчановым в фестивале участвовали: Мария Ольшевская, Михаил Брянцев, Марк Кисурин, Кристина Исеева, Андрей Жданов. Первый серьёзный соревновательный опыт во фридайвинге получили четверо норильчан — Максим Миронов, Екатерина Иванова, Фёдор Трухин и Вячеслав Огнев.

Организаторы фестиваля «Глубина Путорана 2023»: Агентство развития Норильска и Федерация фридайвинга. Партнёры: Capital Group, «Норникель», парк-отель «Нералах» и кемпинг «Лама-локация».