Фридайвер Алексей Молчанов установил рекорд России по погружению в воду на задержке дыхания в Заполярье

Теги рекорды Фридайвинг Алексей Молчанов Водные виды

Фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд России.

Молчанов погрузился на глубину 100 метров на озере Лама в Красноярском крае.

«3 сентября на фестивале по фридайвингу «Глубина Путорана 2023» установлен новый рекорд России – погружение на 100 метров за Северным полярным кругом в дисциплине фридайвинга CWT (Constant Weight – ныряние в глубину в ластах с постоянным весом).

Рекорд принадлежит Алексею Молчанову – 34-кратному чемпиону мира по фридайвингу», – сообщили в Федерации фридайвинга России.

«Когда я вылетал на плато Путорана, предполагал, что погружение будет менее комфортным. Однако все прошло на высшем уровне», – отметил Молчанов.

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Российский фридайвер, задержав дыхание, погрузился на 80 метров под лед Байкала и вынырнул через 3 минуты – мы увидели это и обалдели

1 комментарий

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Andreir888
Очень круто! Браво, Алексей!
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