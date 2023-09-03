Фридайвер Алексей Молчанов установил рекорд России по погружению в воду на задержке дыхания в Заполярье

Фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд России.

Молчанов погрузился на глубину 100 метров на озере Лама в Красноярском крае.

«3 сентября на фестивале по фридайвингу «Глубина Путорана 2023» установлен новый рекорд России – погружение на 100 метров за Северным полярным кругом в дисциплине фридайвинга CWT (Constant Weight – ныряние в глубину в ластах с постоянным весом).

Рекорд принадлежит Алексею Молчанову – 34-кратному чемпиону мира по фридайвингу», – сообщили в Федерации фридайвинга России.

«Когда я вылетал на плато Путорана, предполагал, что погружение будет менее комфортным. Однако все прошло на высшем уровне», – отметил Молчанов.

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