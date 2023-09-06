«Критерии World Aquatics абсурдны. Эти решения не решают проблемы». Олимпийский призер Гречин о допуске россиян

Теги сборная России сборная России жен Андрей Гречин World Aquatics (FINA) Политика Водные виды

Пловец Андрей Гречин назвал абсурдными условия World Aquatics для россиян.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но разрешила россиянам выступать только в индивидуальных соревнованиях – и не более чем одному спортсмену на каждой дистанции.

«Сами критерии абсурдны. По одному человеку на дистанцию… А почему по одному? Почему не по два? Почему эстафету нельзя? Эти решения не решают проблемы. Это попытки уйти от политизации спорта», – сказал бронзовый олимпийский призер 2012 года в плавании Андрей Гречин.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

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