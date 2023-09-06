«Критерии World Aquatics абсурдны. Эти решения не решают проблемы». Олимпийский призер Гречин о допуске россиян

Пловец Андрей Гречин назвал абсурдными условия World Aquatics для россиян.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но разрешила россиянам выступать только в индивидуальных соревнованиях – и не более чем одному спортсмену на каждой дистанции.

«Сами критерии абсурдны. По одному человеку на дистанцию… А почему по одному? Почему не по два? Почему эстафету нельзя? Эти решения не решают проблемы. Это попытки уйти от политизации спорта», – сказал бронзовый олимпийский призер 2012 года в плавании Андрей Гречин.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать