Рылов о критериях World Aquatics: «Подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая. Нужно выступать, только если нас восстановят во всех правах»

Евгений Рылов заявил, что нужно выступать только при восстановлении в правах.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

«В любом случае я жду завершения этой ситуации. Подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая.

Непонятное решение по одному человеку на дистанции, насчет общения со СМИ – зарубежным СМИ я и так особо не был интересен. Ждем, что будет дальше.

Критерии и рекомендации есть, но никто не знает, как будет развиваться эта ситуация. Пока готовимся к нашим соревнованиям, которые будут проводиться в России.

Я считаю, что нужно выступать, только если нас восстановят во всех правах полностью, а то так и останемся до конца жизни нейтральными спортсменами», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать