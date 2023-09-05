Рылов о критериях World Aquatics: «Подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая. Нужно выступать, только если нас восстановят во всех правах»

Теги плавание сборная России World Aquatics (FINA) Евгений Рылов Водные виды

Евгений Рылов заявил, что нужно выступать только при восстановлении в правах.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

«В любом случае я жду завершения этой ситуации. Подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая.

Непонятное решение по одному человеку на дистанции, насчет общения со СМИ – зарубежным СМИ я и так особо не был интересен. Ждем, что будет дальше.

Критерии и рекомендации есть, но никто не знает, как будет развиваться эта ситуация. Пока готовимся к нашим соревнованиям, которые будут проводиться в России.

Я считаю, что нужно выступать, только если нас восстановят во всех правах полностью, а то так и останемся до конца жизни нейтральными спортсменами», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. 

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

33 комментария

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Ярик01
За тех кто может поехать хотят решать те кто никак не поедет, вот как Рылов.
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Александр Исаев
С этим товарищем ещё после Лужников все понятно, по стопам Карякина решил идти.
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Юлия Гладкова
Так главный старт же уже был у Рылова в Лужниках. Зачем размениваться.
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Ничего Нового
Господи, ты-то точно никуда не поедешь, так хоть помалкивал бы
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mnogokotin3
страна замечательная бугагагаа
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Eugenie Nation
А он не допускает, что своя страна может быть плохой?
Историю Мохаммеда Али может почитать
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Atsuktuvas
Страна, Пушкин и Чайковский не пострадают. Рискует только однобункерное....
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Savardus
Жалко что Рылову не хватает когнитивных способностей, чтобы разделять понятия Родина и Государство
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Александр Исаев
Ответ a.panicheff
а с тобой товарищ что должно быть понятно? Рылов олимпийский чемпион а ты ноунейм )
Это и расстраивает. Человек добился больших высот в спорте, но готов пожертвовать почти 20 годами усердных тренировок ради лизоблюдства перед властью. Должно же быть уважение к своему труду, вне зависимости от наличия флага и политической позиции.
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Sumin
Значит нужно что то делать, чтобы твоя страна стала хорошей
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Koulmann
Иногда твоя страна бывает плохой, да. Особенно когда люди делают плохой выбор. Но всегда есть шанс и право что-то поменять в своей жизни, если сделал плохой выбор. Но это право почему-то забрали.
Люди ведь имеют право пожениться, а потом развестись? Как сделал кумир Рылова.
А Рылов обязует себя во всем соглашаться и делать все, что нелюбимая жена скажет?
Рылов - подкаблучник власти. Как и остальные слабаки.
Можно любить Родину, как можно любить жену. Но иногда, когда жена не права или что-то делает плохо, то надо иметь смелость об этом ей сказать. Чтобы она стала лучше. А не потокать все время. Это и есть здоровые отношения и любовь.
А у Рылова - трусость и слабость. И полное неумение, тотальная безграмотность, различать Родину, страну и власть с выборными должностными лицами.
К - крепостной.
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Alexander2022
Ответ Святослав Игоревич
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Нормальный спортсмен не будет напяливать как Рылов определенные буквы на себя, а потом недоумевать насчет недопуска
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Ловушка Джокушкера
Ответ a.panicheff
а с тобой товарищ что должно быть понятно? Рылов олимпийский чемпион а ты ноунейм )
Адольф тоже был неплохим художником. А вот человеческие качества - ну такое себе
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Viks
Рылову никакой допуск не светит, поэтому он здесь раздухарился.
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Digger86
Почему это страна плохая? Тут речь скорее про власть
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Беня_Финитас
нуда , плохая . что тут такого это признать ? страны бывают аграрными , потом становятся промышленными . были диктатурами , потом становятся демократическими . были изуверско-дикими , потом становятся цивилизованными . или наоборот - были нормальными , потом дичают . были плохими , стали хорошими . были хорошими , стали плохими .
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Viks
Рылов: "Подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая." --- Декларацию он не читал (её никто ещё не видел и не читал), но Рылов уже заранее знает.
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Денис Давыдов
нашим дают возможность участвовать это главное что должно волновать, но нет, конечно будем ныть, что нас неуважают, снова...
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Olga.t
Женя делает вид или действительно не понимает, что страна и государство (власть) это разные понятия.
ИМХО, но ни один спортсмен из водных видов (а сейчас речь о них) не сказал СВОЕГО мнения, все "как скажет руководство"...
Грустно от этого...
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Sutekh Hexen
Про какую декларацию он мелет?
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Rus Donskoy
Рылов красавец!!!
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вовочка6762
Рылов - мужик !
Наконец то хоть кто то сказал правду !
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