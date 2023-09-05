Рылов о критериях World Aquatics: «Подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая. Нужно выступать, только если нас восстановят во всех правах»
Евгений Рылов заявил, что нужно выступать только при восстановлении в правах.
Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.
«В любом случае я жду завершения этой ситуации. Подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая.
Непонятное решение по одному человеку на дистанции, насчет общения со СМИ – зарубежным СМИ я и так особо не был интересен. Ждем, что будет дальше.
Критерии и рекомендации есть, но никто не знает, как будет развиваться эта ситуация. Пока готовимся к нашим соревнованиям, которые будут проводиться в России.
Я считаю, что нужно выступать, только если нас восстановят во всех правах полностью, а то так и останемся до конца жизни нейтральными спортсменами», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.
Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать
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Люди ведь имеют право пожениться, а потом развестись? Как сделал кумир Рылова.
А Рылов обязует себя во всем соглашаться и делать все, что нелюбимая жена скажет?
Рылов - подкаблучник власти. Как и остальные слабаки.
Можно любить Родину, как можно любить жену. Но иногда, когда жена не права или что-то делает плохо, то надо иметь смелость об этом ей сказать. Чтобы она стала лучше. А не потокать все время. Это и есть здоровые отношения и любовь.
А у Рылова - трусость и слабость. И полное неумение, тотальная безграмотность, различать Родину, страну и власть с выборными должностными лицами.
К - крепостной.
ИМХО, но ни один спортсмен из водных видов (а сейчас речь о них) не сказал СВОЕГО мнения, все "как скажет руководство"...
Грустно от этого...
Наконец то хоть кто то сказал правду !