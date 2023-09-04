Глава World Aquatics о критериях допуска россиян: «Признаем самоотверженность, целеустремленность и талант спортсменов, независимо от их национальности»

Теги плавание сборная России сборная России жен World Aquatics (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам Водные виды

Глава World Aquatics прокомментировал критерии допуска россиян.

Международная федерация плавания сегодня утвердила критерии, на основании которых российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

Россиян будут допускать только к индивидуальным соревнованиям – максимум одного спортсмена на каждую дистанцию.

«Бюро World Aquatics признает самоотверженность, целеустремленность и талант спортсменов, независимо от их национальности.

Несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся на международной арене, мы признаем свою ответственность за создание конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого спортсмена.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в разработке строгого и справедливого подхода, о котором мы договорились сегодня», – цитирует Хусейна Аль-Мусаллама сайт World Aquatics.

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