Глава World Aquatics: «Если изолировать спортсменов из России и Беларуси в течение длительного времени – это будет плохо и для них, и для нас»

Глава World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам высказался о возможном допуске россиян и белорусов.

Российских и белорусских атлетов отстранили от соревнований под эгидой международной федерации в марте 2022 года.

«Наша политика с первого дня начала конфликта заключается в том, что соревнования проводятся по приглашению. Под этим подразумевается то, что мы должны обеспечить целостность соревнований и безопасность спортсменов – как российских и белорусских, так и других.

Мы независимая, нейтральная международная спортивная организация. Мы не поддерживаем боевые действия», – заявил Аль-Мусаллам, отметив при этом, что спорт играет важную роль в укреплении мира.

«Если держать спортсменов из России и Беларуси в изоляции в течение длительного времени – это будет плохо и для них, и для World Aquatics. К тому же, возможно, если они будут изолированы, это не улучшит ситуацию с достижением мира», – добавил глава федерации.

World Aquatics создала целевую группу для изучения возможных путей участия российских и белорусских спортсменов в будущих соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

«Важно услышать мнения тренеров и спортсменов, прежде чем мы примем решение.

Мы проводим опрос спортсменов на ЧМ в Фукуоке. Основываясь на их мнениях и мнениях других заинтересованных сторон, мы примем правильное решение», – сказал Аль-Мусаллам в интервью агентству Yonhap.