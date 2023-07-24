Спортсмен, повторивший или превзошедший в финале Кубка России по плаванию результат чемпиона мира-2023, получит миллион рублей

Пловцы на КР получат миллион рублей, если повторят или превзойдут результат чемпиона мира.

Об этом заявил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Финал Кубка России по плаванию стартует в Казани 25 июля. Параллельно в японской Фукуоке проходит чемпионат мира по водным видам спорта, куда Россия не допущена.

«Ожидаю выступление наших спортсменов на самом высоком уровне. Мы сделали все, чтобы спортивные и материальные интересы совпадали.

В Казани спортсмен, выигравший или повторивший результат чемпиона мира в Фукуоке, будет награжден миллионом рублей. Это официальное решение, оно утверждено президиумом.

Мы также допускаем возможность участия сборной России в эстафете, чтобы ее результат сравнить с результатами на чемпионате мира. На совещании по заявкам рассмотрим возможность выступления сборной», – сказал глава ВФП.

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