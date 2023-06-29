«Мне не стыдно за все, что было, и не грустно оглядываться назад». Алла Шишкина развелась с мужем

Теги синхронное плавание Алла Шишкина сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина развелась с мужем.

«Мы с Витей развелись.

Многое пройдено вместе, разного, прекрасного и не очень, но все это бесценный опыт. Мне не стыдно за все, что было, и не грустно оглядываться назад.

Я благодарю своего бывшего мужа за все, что мы вместе прошли. Уверена, что у каждого из нас впереди еще очень много хорошего», – написала Шишкина.

Шишкина вышла замуж за Виктора Куренного в 2017 году. Свадьба обошлась почти в 2,5 миллиона рублей.

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1 комментарий

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Дэннис Молинарев
Вот и главная спортивная новость подъехала
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