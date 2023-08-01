Дмитрий Губерниев: «Чепик уже победил всех-всех американцев и других соперников! В Токио одним Рыловым! До сих пор на меня обижается»

Дмитрий Губерниев высказался о результатах российских пловцов на Кубке страны в Казани.

Ранее главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик сравнил результаты на Кубке страны и чемпионате мира. Он заявил, что россияне на ЧМ могли бы выиграть три золота, два серебра и две бронзы.

«Ничего нового! Наш плавательный тренер Чепик (главный) уже победил всех-всех американцев и других соперников! В Токио одним ! До сих пор на меня обижается, ибо правду говорить легко и приятно (но не ).

Но если уж совсем по правде, все наши пловцы молодцы! Так себя мотивировать и бороться, пропуская второй ЧМ подряд…. Бороться дома без основных соперников и ориентиров! Ребята и девчонки – герои спорта и я преклоняюсь перед ними!» – написал .

Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?