Вайцеховская о ЧМ и Кубке России: «Если сравнить полуфинальные результаты, в финалах не оказалось бы ни Бородина, ни Пригоды, ни Рылова»

Елена Вайцеховская отреагировала на интервью Сергея Чепикова о результатах Кубка России по плаванию.

«Очень любопытную трактовку результатов финала Кубка России дал по его итогам главный тренер сборной :

«Первых мест у нас было бы три, вторых – два, третьих – два, четвертых – три. И самое интересное, у нас 29 человек плыли бы в финалах. Это та критическая масса, которая должна прорваться и выстрелить в ближайшее время».

Но позволю себе небольшую ремарку.

Чемпионат мира – это соревнования, где на протяжении всего периода выступлений нужно плыть очень быстро. Иногда – с предварительных стартов, не говоря уже о полуфиналах. И это совсем другая работа, нежели выйти на финальный старт абсолютно свежим и вломить по максимуму.

Понятно, что всем нам хочется смотреть на ситуацию исключительно на позитиве, теша себя мыслями о том, что, выступай наши пловцы на чемпионате мира, они бы там дали жару. Но в реальности все выглядит несколько иначе.

Если сравнить полуфинальные результаты, то есть те, по которым, собственно, и идет отбор в финал, придется констатировать, что в сильнейшие мировые восьмерки сумели бы отобраться всего восемь российских пловцов в девяти финалах. Причем в их числе не оказалось бы ни в комплексе, ни в брассе, ни в плавании на спине», – написала .