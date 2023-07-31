Вайцеховская о ЧМ и Кубке России: «Если сравнить полуфинальные результаты, в финалах не оказалось бы ни Бородина, ни Пригоды, ни Рылова»

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России Кубок России Елена Вайцеховская Сергей Чепик Водные виды

Елена Вайцеховская отреагировала на интервью Сергея Чепикова о результатах Кубка России по плаванию.

«Очень любопытную трактовку результатов финала Кубка России дал по его итогам главный тренер сборной Сергей Чепик:

«Первых мест у нас было бы три, вторых – два, третьих – два, четвертых – три. И самое интересное, у нас 29 человек плыли бы в финалах. Это та критическая масса, которая должна прорваться и выстрелить в ближайшее время».

Но позволю себе небольшую ремарку.

Чемпионат мира – это соревнования, где на протяжении всего периода выступлений нужно плыть очень быстро. Иногда – с предварительных стартов, не говоря уже о полуфиналах. И это совсем другая работа, нежели выйти на финальный старт абсолютно свежим и вломить по максимуму.

Понятно, что всем нам хочется смотреть на ситуацию исключительно на позитиве, теша себя мыслями о том, что, выступай наши пловцы на чемпионате мира, они бы там дали жару. Но в реальности все выглядит несколько иначе.

Если сравнить полуфинальные результаты, то есть те, по которым, собственно, и идет отбор в финал, придется констатировать, что в сильнейшие мировые восьмерки сумели бы отобраться всего восемь российских пловцов в девяти финалах. Причем в их числе не оказалось бы ни Ильи Бородина в комплексе, ни Кирилла Пригоды в брассе, ни Евгения Рылова в плавании на спине», – написала Вайцеховская

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2 комментария

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Alex1104
Глупое сравнение. понятно, что если ты плывешь и так первым, то зачем выпрыгивать из штанов в полуфинале.
И опять же: ЧМ - это и мандраж, но и для кого-то плюс-старт.
Все подобные сравнения - только весьма и весьма приблизительны.
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ЭЮЯ
Ответ Alex1104
Глупое сравнение. понятно, что если ты плывешь и так первым, то зачем выпрыгивать из штанов в полуфинале. И опять же: ЧМ - это и мандраж, но и для кого-то плюс-старт. Все подобные сравнения - только весьма и весьма приблизительны.
Вайцеховская не молодеет. Лишь бы в латынину ю. не скурвилась.
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