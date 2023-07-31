Сергей Чепик: «Первых мест на ЧМ у нас было бы три, 29 человек плыли бы в финалах»

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная России жен Кубок России Матч ТВ Сергей Чепик Водные виды

Сергей Чепик сравнил результаты, показанные на чемпионате мира и Кубке России по плаванию.

«Первых мест у нас было бы три, вторых – два, третьих – два, четвертых – три. И, самое интересное, у нас 29 человек плыли бы в финалах. Это та критическая масса, которая должна прорваться и выстрелить в ближайшее время.

Впереди Кубок чемпионов в Кемерове, где, думаю, кто‑то еще может улучшить результаты. Все идет своим чередом. Это то, что касается взрослых. Американцы замечают то, как плывут наши юноши. Они за нами смотрят и отзываются о нас положительно.

Самые положительные ощущения от этого финала Кубка России. Очень рад, что у нас такая команда. Думаю, на ближайшую перспективу 1–2 года, сильнейшая наша команда из всех, что была», – сказал главный тренер сборной России по плаванию

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3 комментария

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avcgloronalduMU
не, тренировка и другие старты это не одно и тоже, что выступить на олимпиаде, чемпионате мира, Европы
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melmi
Звучит как отчет для Минспорта или Федерации
Плыть на России и на Мире( а особенно на ЧМ) -это очень разные вещи
Кому не знать как главному тренеру сборной
В первую очередь это психология( давление переносят все по разному , тем более молодежь )
Во -вторых , это акклиматизация, смена часовых поясов . Ее тоже в е по разному переносят
Эти разборы на бумаге «если бы да кабы» звучат очень глупо
Тут только один посыл -продолжайте нас финансировать и вознаграждать премиями
+1
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gja
Ответ melmi
Звучит как отчет для Минспорта или Федерации Плыть на России и на Мире( а особенно на ЧМ) -это очень разные вещи Кому не знать как главному тренеру сборной В первую очередь это психология( давление переносят все по разному , тем более молодежь ) Во -вторых , это акклиматизация, смена часовых поясов . Ее тоже в е по разному переносят Эти разборы на бумаге «если бы да кабы» звучат очень глупо Тут только один посыл -продолжайте нас финансировать и вознаграждать премиями
Так и есть. Ковать железо надо пока горячо. А когда к соревнованиям допустят премий и наград будет достаточно чтобы тихонько уйти за горизонт.
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