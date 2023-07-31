Сергей Чепик: «Первых мест на ЧМ у нас было бы три, 29 человек плыли бы в финалах»

Сергей Чепик сравнил результаты, показанные на чемпионате мира и Кубке России по плаванию.

«Первых мест у нас было бы три, вторых – два, третьих – два, четвертых – три. И, самое интересное, у нас 29 человек плыли бы в финалах. Это та критическая масса, которая должна прорваться и выстрелить в ближайшее время.

Впереди Кубок чемпионов в Кемерове, где, думаю, кто‑то еще может улучшить результаты. Все идет своим чередом. Это то, что касается взрослых. Американцы замечают то, как плывут наши юноши. Они за нами смотрят и отзываются о нас положительно.

Самые положительные ощущения от этого финала Кубка России. Очень рад, что у нас такая команда. Думаю, на ближайшую перспективу 1–2 года, сильнейшая наша команда из всех, что была», – сказал .