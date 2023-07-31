Сергей Чепик: «Первых мест на ЧМ у нас было бы три, 29 человек плыли бы в финалах»
Сергей Чепик сравнил результаты, показанные на чемпионате мира и Кубке России по плаванию.
«Первых мест у нас было бы три, вторых – два, третьих – два, четвертых – три. И, самое интересное, у нас 29 человек плыли бы в финалах. Это та критическая масса, которая должна прорваться и выстрелить в ближайшее время.
Впереди Кубок чемпионов в Кемерове, где, думаю, кто‑то еще может улучшить результаты. Все идет своим чередом. Это то, что касается взрослых. Американцы замечают то, как плывут наши юноши. Они за нами смотрят и отзываются о нас положительно.
Самые положительные ощущения от этого финала Кубка России. Очень рад, что у нас такая команда. Думаю, на ближайшую перспективу 1–2 года, сильнейшая наша команда из всех, что была», – сказал главный тренер сборной России по плаванию.
Плыть на России и на Мире( а особенно на ЧМ) -это очень разные вещи
Кому не знать как главному тренеру сборной
В первую очередь это психология( давление переносят все по разному , тем более молодежь )
Во -вторых , это акклиматизация, смена часовых поясов . Ее тоже в е по разному переносят
Эти разборы на бумаге «если бы да кабы» звучат очень глупо
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