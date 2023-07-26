Плавание. Кубок России. Колесников, Бородин, Малютин, Каменева одержали победы
Климент Колесников с лучшим результатом сезона в мире победил на 100 м на спине на Кубке России.
Плавание
Кубок России
Казань
Мужчины
100 м, спина
1. Климент Колесников – 51,82
2. Евгений Рылов – 52,80
3. Мирон Лифинцев – 52,96
100 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 58,76
2. Кирилл Пригода – 58,92
3. Иван Кожакин – 59,47
200 м, комплекс
1. Илья Бородин – 1.57,30
2. Сергей Исаев – 2.00,09
3. Алексей Сударев – 2.00,16
400 м, вольный стиль
1. Мартин Малютин – 3.48,68
2. Александр Егоров – 3.49,42
3. Роман Акимов – 3.49,68
Женщины
50 м, брасс
1. Алина Змушко (Беларусь) – 30,67
2. Евгения Чикунова – 30,81
3. Елена Богомолова – 30,85
50 м, спина
1. Мария Каменева – 27,76
2. Алина Гайфутдинова – 28,41
3. Дарья Устинова – 28,55
200 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова – 2.08,92
2. Анастасия Маркова – 2.11,14
3. Анастасия Колпакова – 2.12,39
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