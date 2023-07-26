Плавание. Кубок России. Колесников, Бородин, Малютин, Каменева одержали победы

Климент Колесников с лучшим результатом сезона в мире победил на 100 м на спине на Кубке России.

Плавание

Кубок России

Казань

Мужчины

100 м, спина

1. – 51,82

2. – 52,80

3. Мирон Лифинцев – 52,96

100 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 58,76

2. Кирилл Пригода – 58,92

3. Иван Кожакин – 59,47

200 м, комплекс

1. Илья Бородин – 1.57,30

2. Сергей Исаев – 2.00,09

3. Алексей Сударев – 2.00,16

400 м, вольный стиль

1. Мартин Малютин – 3.48,68

2. Александр Егоров – 3.49,42

3. Роман Акимов – 3.49,68

Женщины

50 м, брасс

1. Алина Змушко (Беларусь) – 30,67

2. Евгения Чикунова – 30,81

3. Елена Богомолова – 30,85

50 м, спина

1. – 27,76

2. Алина Гайфутдинова – 28,41

3. – 28,55

200 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова – 2.08,92

2. Анастасия Маркова – 2.11,14

3. Анастасия Колпакова – 2.12,39