Плавание. Кубок России. Колесников, Бородин, Малютин, Каменева одержали победы

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Климент Колесников с лучшим результатом сезона в мире победил на 100 м на спине на Кубке России.

Плавание

Кубок России

Казань

Мужчины

100 м, спина

1. Климент Колесников – 51,82

2. Евгений Рылов – 52,80

3. Мирон Лифинцев – 52,96

100 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 58,76

2. Кирилл Пригода – 58,92

3. Иван Кожакин – 59,47

200 м, комплекс

1. Илья Бородин – 1.57,30

2. Сергей Исаев – 2.00,09

3. Алексей Сударев – 2.00,16

400 м, вольный стиль 

1. Мартин Малютин – 3.48,68

2. Александр Егоров – 3.49,42

3. Роман Акимов – 3.49,68

Женщины

50 м, брасс

1. Алина Змушко (Беларусь) – 30,67

2. Евгения Чикунова – 30,81

3. Елена Богомолова – 30,85

50 м, спина

1. Мария Каменева – 27,76

2. Алина Гайфутдинова – 28,41

3. Дарья Устинова – 28,55

200 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова – 2.08,92

2. Анастасия Маркова – 2.11,14

3. Анастасия Колпакова – 2.12,39

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2 комментария

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volvo
Миллион заработал
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Александр Гороховик
Ответ volvo
Миллион заработал
Вполне может и на сотке вольным взять. Что-то на Мире сотка не блестит.
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