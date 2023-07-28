Плавание. Финал Кубка России. Колесников, Чикунова, Пригода и Суркова одержали победы, Рылов и Чимрова – 4-е

28 июля в финале Кубка России по плаванию будет разыграно 8 комплектов медалей.

Плавание

Финал Кубка России

Казань

Мужчины

50 м, спина

1. Климент Колесников – 23,68

2. Павел Самусенко – 24,34

3. Мирон Лифинцев – 24,56

4. Евгений Рылов – 24,66

50 м, вольный стиль

1. Климент Колесников – 21,76

2. Егор Корнев – 22,01

3. Павел Самусенко – 22,08

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.07,62

2. Алексей Сударев – 2.11,41

3. Иван Кожакин – 2.13,04

эстафета 4х200 м, вольный стиль

19:26

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 25,65

2. Дарья Татаринова – 26,02

3. Дарья Клепикова – 26,10

4. Светлана Чимрова – 26,14

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 1.05,46

2. Алина Змушко (Беларусь) – 1.06,58

3. Татьяна Белоногофф – 1.07,37

200 м, комплекс

19:15

400 м, вольный стиль

1. Софья Дьякова – 4.07,82

2. Анна Егорова – 4.08,99

3. Валерия Саламатина – 4.11,85

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финальные заплывы.