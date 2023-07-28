Плавание. Финал Кубка России. Колесников, Чикунова, Пригода и Суркова одержали победы, Рылов и Чимрова – 4-е

Теги плавание результаты сборная России сборная России жен Кубок России сборная Беларуси жен Светлана Чимрова Кирилл Пригода Евгений Рылов Валерия Саламатина Климент Колесников Анна Егорова Арина Суркова Евгения Чикунова Алина Змушко Татьяна Белоногофф Павел Самусенко Дарья Клепикова Алексей Сударев Егор Корнев Софья Дьякова Иван Кожакин Мирон Лифинцев Дарья Татаринова Водные виды

28 июля в финале Кубка России по плаванию будет разыграно 8 комплектов медалей.

Плавание

Финал Кубка России

Казань

Мужчины

50 м, спина

1. Климент Колесников – 23,68

2. Павел Самусенко – 24,34

3. Мирон Лифинцев – 24,56

4. Евгений Рылов – 24,66

50 м, вольный стиль

1. Климент Колесников – 21,76

2. Егор Корнев – 22,01

3. Павел Самусенко – 22,08

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.07,62

2. Алексей Сударев – 2.11,41

3. Иван Кожакин – 2.13,04

эстафета 4х200 м, вольный стиль

19:26

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 25,65

2. Дарья Татаринова – 26,02

3. Дарья Клепикова – 26,10

4. Светлана Чимрова – 26,14

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 1.05,46

2. Алина Змушко (Беларусь) – 1.06,58

3. Татьяна Белоногофф – 1.07,37

200 м, комплекс

19:15

400 м, вольный стиль

1. Софья Дьякова – 4.07,82

2. Анна Егорова – 4.08,99

3. Валерия Саламатина – 4.11,85

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финальные заплывы.

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