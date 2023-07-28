Плавание. Финал Кубка России. Колесников, Чикунова, Пригода и Суркова одержали победы, Рылов и Чимрова – 4-е
28 июля в финале Кубка России по плаванию будет разыграно 8 комплектов медалей.
Плавание
Казань
Мужчины
50 м, спина
1. Климент Колесников – 23,68
2. Павел Самусенко – 24,34
3. Мирон Лифинцев – 24,56
4. Евгений Рылов – 24,66
50 м, вольный стиль
1. Климент Колесников – 21,76
2. Егор Корнев – 22,01
3. Павел Самусенко – 22,08
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 2.07,62
2. Алексей Сударев – 2.11,41
3. Иван Кожакин – 2.13,04
эстафета 4х200 м, вольный стиль
19:26
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Арина Суркова – 25,65
2. Дарья Татаринова – 26,02
3. Дарья Клепикова – 26,10
4. Светлана Чимрова – 26,14
100 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 1.05,46
2. Алина Змушко (Беларусь) – 1.06,58
3. Татьяна Белоногофф – 1.07,37
200 м, комплекс
19:15
400 м, вольный стиль
1. Софья Дьякова – 4.07,82
2. Анна Егорова – 4.08,99
3. Валерия Саламатина – 4.11,85
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финальные заплывы.
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