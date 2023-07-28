Попов о Колесникове: «Задача победить на Олимпиаде может оказаться труднее, чем это представляется. Климент не молодеет, ему с каждым годом становится сложнее»

Александр Попов считает, что Клименту Колесникову сложно будет победить на Олимпиаде в случае допуска.

– Я пытаюсь чисто по-человечески поставить себя на место того же , которому сейчас принадлежит рекорд мира на дистанции 50 м на спине. Человек способен выиграть в Париже олимпийское золото, а возможно, и не одно…

– Боюсь, что эта задача может оказаться труднее, чем нам это представляется сейчас. К Играм в плавании на спине с большой долей вероятности появятся новые действующие лица. ЧМ в Фукуоке это, скорее всего, и покажет. Плюс Климент не молодеет, ему с каждым годом становится сложнее.

У Колесникова на олимпийских дистанциях не было серьезных результатов ни в этом году, ни в прошлом. А прыгнуть с места выше головы в плавании удается далеко не всегда. В этом плане Климент действительно совершил в Казани невероятное.

– Иначе говоря, в плавании нельзя останавливаться?

– Совершенно верно. Должна сохраняться определенная динамика. И сам ты должен постоянно находиться в тонусе, чтобы в нужный момент совершить рывок.

– И Колесников, и , и в брассе, как и Женя Чикунова, обратили на себя внимание еще до того, как попали во взрослую сборную. Сейчас вы видите в юниорах атлетов, способных прийти на смену этому золотому поколению?

– А золотое ли оно, если рассуждать совсем уж по большому счету? Ну да, Рылов стоит особняком. А того же Чупкова, на мой взгляд, на Играх в Токио просто просчитали, очень быстро нашли противоядие относительно его тактики. У Колесникова не получилось, хотя на стометровке на спине он был очень близок к победе. Но ведь второй шанс может и не представиться?

– Никогда не откладывай на 24 года то, что можешь сделать в 20 лет?

– Да. Слова Марка Спитца, 1991 год, ноябрь. Я запомнил их тогда очень хорошо, – сказал .