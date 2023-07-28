World Aquatics: «Заплыв Колесникова пройдет процесс утверждения мирового рекорда»

Мировой рекорд Колесникова на дистанции 50 м на спине пройдет стандартную процедуру утверждения.

Об этом заявили в Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

27 июля побил мировой рекорд на 50 м на спине в финале Кубка России в Казани, показав время 23,55 секунды.

«Заплыв Колесникова пройдет процесс утверждения мирового рекорда , которому следует любой другой мировой рекорд.

Мировой рекорд может быть утвержден только после того, как предприняты и проверены необходимые шаги», – заявили в организации.