World Aquatics: «Заплыв Колесникова пройдет процесс утверждения мирового рекорда»
Мировой рекорд Колесникова на дистанции 50 м на спине пройдет стандартную процедуру утверждения.
Об этом заявили в Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).
27 июля Климент Колесников побил мировой рекорд на 50 м на спине в финале Кубка России в Казани, показав время 23,55 секунды.
«Заплыв Колесникова пройдет процесс утверждения мирового рекорда World Aquatics, которому следует любой другой мировой рекорд.
Мировой рекорд может быть утвержден только после того, как предприняты и проверены необходимые шаги», – заявили в организации.
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