World Aquatics: «Заплыв Колесникова пройдет процесс утверждения мирового рекорда»

Теги плавание сборная России рекорды World Aquatics (FINA) Матч ТВ Климент Колесников Водные виды

Мировой рекорд Колесникова на дистанции 50 м на спине пройдет стандартную процедуру утверждения.

Об этом заявили в Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). 

27 июля Климент Колесников побил мировой рекорд на 50 м на спине в финале Кубка России в Казани, показав время 23,55 секунды.

«Заплыв Колесникова пройдет процесс утверждения мирового рекорда World Aquatics, которому следует любой другой мировой рекорд.

Мировой рекорд может быть утвержден только после того, как предприняты и проверены необходимые шаги», – заявили в организации. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сервисник
Вот и ладненько!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий