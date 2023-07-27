Колесников о недопуске к международным стартам: «А что остается – забиться в угол и плакать? Стараюсь выкладываться и в таких условиях»

Теги плавание сборная России Кубок России Климент Колесников Водные виды

Пловец Климент Колесников высказался о недопуске к международным соревнованиям.

Сегодня Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. Это произошло на Кубке России в Казани. 

– Многие переживают, что ты не выступаешь на международном уровне и, может быть, пропустишь Олимпиаду. Научился это укладывать в голове?

– А что остается? Забиться в угол и плакать? Я позиционирую себя как сильного спортсмена, стараюсь выкладываться здесь и в таких условиях.

У нас неплохие условия, чтобы ставить рекорды. И они учитываются в мире. Все, что будет дальше, надеюсь, зависит и от наших результатов. Доказывая всем, что мы можем плавать и сейчас, надеюсь и (в остальном) продвинемся.

– Конкуренция помогает добиваться таких результатов? Все-таки Илья Бородин, например, заметно скучает в комплексе.

– Да. Я думал об этом. Ребята очень сильно подтянулись. Последний раз у нас финал 53 секунды с маленькими закрывался, когда плавали я, Женя Рылов еще с Гришей Тарасевичем.

Рад и доволен, потому что понимаю, что если сильно выделяешься впереди, то становится тяжело – борешься сам с собой. А так ребята подтянулись и поджимают.

– Вчера вручили призовые за победу — один миллион рублей. Тренерам, кстати, вручают?

– Надеюсь, что да. Но если нет, найдем точки соприкосновения, – сказал Колесников. 

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