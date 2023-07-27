Коротышкин о Колесникове: «Климент – талантливый спортсмен и работяга, в совокупности получаются прекрасные результаты. Талант не остановить»

Призер ОИ-2012 по плаванию Евгений Коротышкин высказался о рекордах Климента Колесникова.

Сегодня Колесников установил на Кубке России мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

«Талант не остановить. Климент – талантливый спортсмен и работяга, в совокупности получаются прекрасные результаты.

Международный бан разделяет спортсменов на два типа: первые умеют преобразовывать негативные новости в физическую энергию, вторые получают эту энергию только от положительных новостей. Климент – уникальный спортсмен, умеет собраться, когда нужно.

Вместе со своим тренером они планировали такой результат, сейчас конец спортивного сезона, проходит чемпионат мира по плаванию. Ребята сделали все, что могли. Мои поздравления родным, близким, тренеру Дмитрию Лазареву», – сказал Коротышкин.