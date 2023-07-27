Колесников о мировом рекорде: «Просто «вгасил» на полную, ничего больше! Вкладывался в каждый гребок, получилось хорошо»

Теги плавание сборная России Кубок России Климент Колесников Водные виды

Климент Колесников поделился впечатлениями от заплыва с мировым рекордом.

На Кубке России в Казани Колесников показал в полуфинальном заплыве время 23,55 секунды. Он побил рекорд американца Хантера Армстронга (23,71), установленный в апреле 2022 года. 

– Полуфинал, мировой рекорд. Вчера был рекорд России. Понимал, что можешь это сделать на полтиннике?

– В целом да, потому что по ощущениям все так и складывалось, что предрасположен был, так сказать, сегодня установить рекорд.

Не акцентировал внимание на этом, в голове были какие‑то цифры, что рекорд 23,71, если не ошибаюсь, и нужно проплыть быстрей. Но просто «вгасил» на полную! Ничего больше! Вкладывался в каждый гребок, получилось хорошо.

Доволен, потому что ставил этот рекорд на Европе (24,0), потом 23,8. Рекорду семь‑восемь лет. В итоге его бьют через срок меньше года. Я не понимаю, как. Ну и вот наконец‑то получилось. Хорошо, что сложилось так всё. То есть форма и все совпало.

– В финале ждать большего?

– Буду стараться, в любом случае. Просто есть понимание того, что есть предварительные, полуфиналы, финалы. Предварительные – такие втягивающие заплывы.

Полуфиналы вечером проходят, как и финалы. Поэтому выходил с мыслью, что у меня есть две попытки.

А когда уже выходил на старт, то подумал, зачем мне вторая попытка, если можно сейчас выложиться. Там уже тоже просто буду стараться и все. А тут как получится. Тем более что полтинник, — рассказал Колесников в эфире «Матч ТВ».

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4 комментария

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Alexandr
ништяк так ,,вгасил,,. красавчик
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закрыт по беспределу
Получилось ОЧЕНЬ хорошо
+1
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Typizza
23.55 - это четвертое время в истории всего плавания, после двух полтосов вольным стилем и 22.11 на короткой воде на спине от Климента же.
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Биатлонная зима
Молодец 👍 розовая шапочка
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