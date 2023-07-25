Плавание. Финал Кубка России. Малютин и Рогожинова одержали победы, женские и мужские команды проплывут эстафеты 4x100 м

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Пловцы Мартин Малютин и Дарья Рогожинова победили в первый день финала Кубка России.

Плавание

Финал Кубка России

Казань

Мужчины

200 м, вольный стиль

1. Мартин Малютин – 1.45,67

2. Иван Гирев – 1.45,79

3. Роман Акимов – 1.46,06

4x100 м, вольный стиль, эстафета

19:08

Женщины

400 м, комплекс

1. Дарья Рогожинова – 4.44,04

2. Ирина Кривоногова – 4.44,46

3. Анна Чернышева – 4.51,36

4x100 м, вольный стиль, эстафета

19:16

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

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