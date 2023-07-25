Плавание. Финал Кубка России. Малютин и Рогожинова одержали победы, женские и мужские команды проплывут эстафеты 4x100 м
Пловцы Мартин Малютин и Дарья Рогожинова победили в первый день финала Кубка России.
Плавание
Казань
Мужчины
200 м, вольный стиль
1. Мартин Малютин – 1.45,67
2. Иван Гирев – 1.45,79
3. Роман Акимов – 1.46,06
4x100 м, вольный стиль, эстафета
19:08
Женщины
400 м, комплекс
1. Дарья Рогожинова – 4.44,04
2. Ирина Кривоногова – 4.44,46
3. Анна Чернышева – 4.51,36
4x100 м, вольный стиль, эстафета
19:16
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.
Комментарии