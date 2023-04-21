Плавание. Чемпионат России. Чикунова выиграла с мировым рекордом, Рылов, Гринев и Чимрова одержали победы, Минаков и Каменева – 2-е, Колесников – 3-й

Рылов, Чикунова, Чимрова, Гринев и Кудашев одержали победы на чемпионате России в Казани.

Чемпионат России по плаванию

Казань

Мужчины

50 м брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,73

2. Андрей Николаев – 26,86

3. Данил Семьянинов – 27,07

100 м, вольный стиль

1. Владислав Гринев – 47,97

2. Андрей Минаков – 48,32

3. Климент Колесников – 48,54

200 м, баттерфляй

1. Александр Кудашев – 1.55,68

2. Александр Харланов – 1.55,80

3. Егор Павлов – 1.56,25

200 м, спина

1. Евгений Рылов – 1.55,50

2. Алексей Ткачев – 1.57,20

3. Дмитрий Савенко – 1.57,21

1500 м, вольный стиль

17.23

4x100 м, эстафета, комплекс

18.44

Женщины

50 м, вольный стиль

1. Арина Суркова – 24,58

2. Мария Каменева – 24,97

3. Елизавета Клеванович – 25,25

100 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова – 57,34

2. Арина Суркова – 57,93

3. Дарья Клепикова – 58,35

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.17,55 (мировой рекорд)

2. Алина Змушко (Беларусь) – 2.26,19

3. Ирина Шваева – 2.28,56

200 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 1.58,63

2. Дарья Трофимова – 1.58,71

3. Анастасия Гуженкова – 1.59,02

4x100 м, эстафета, комплекс

18.51

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.