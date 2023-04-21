Плавание. Чемпионат России. Чикунова выиграла с мировым рекордом, Рылов, Гринев и Чимрова одержали победы, Минаков и Каменева – 2-е, Колесников – 3-й
Рылов, Чикунова, Чимрова, Гринев и Кудашев одержали победы на чемпионате России в Казани.
Казань
Мужчины
50 м брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,73
2. Андрей Николаев – 26,86
3. Данил Семьянинов – 27,07
100 м, вольный стиль
1. Владислав Гринев – 47,97
2. Андрей Минаков – 48,32
3. Климент Колесников – 48,54
200 м, баттерфляй
1. Александр Кудашев – 1.55,68
2. Александр Харланов – 1.55,80
3. Егор Павлов – 1.56,25
200 м, спина
1. Евгений Рылов – 1.55,50
2. Алексей Ткачев – 1.57,20
3. Дмитрий Савенко – 1.57,21
1500 м, вольный стиль
17.23
4x100 м, эстафета, комплекс
18.44
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Арина Суркова – 24,58
2. Мария Каменева – 24,97
3. Елизавета Клеванович – 25,25
100 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова – 57,34
2. Арина Суркова – 57,93
3. Дарья Клепикова – 58,35
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 2.17,55 (мировой рекорд)
2. Алина Змушко (Беларусь) – 2.26,19
3. Ирина Шваева – 2.28,56
200 м, вольный стиль
1. Анна Егорова – 1.58,63
2. Дарья Трофимова – 1.58,71
3. Анастасия Гуженкова – 1.59,02
4x100 м, эстафета, комплекс
18.51
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Сумасшедшее время.
Анна, в свою очередь, воспользовалась им сполна.