Плавание. Чемпионат России. Чикунова выиграла с мировым рекордом, Рылов, Гринев и Чимрова одержали победы, Минаков и Каменева – 2-е, Колесников – 3-й

Теги плавание результаты чемпионат России сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен Светлана Чимрова Александр Кудашев Андрей Николаев Евгений Рылов Мария Каменева сборная Беларуси Александр Харланов Илья Шиманович Климент Колесников Анастасия Гуженкова Андрей Минаков Анна Егорова Владислав Гринев Елизавета Клеванович Арина Суркова Егор Павлов Евгения Чикунова Алина Змушко Дмитрий Савенко Дарья Трофимова Алексей Ткачев Дарья Клепикова Ирина Шваева Данил Семьянинов Водные виды

Рылов, Чикунова, Чимрова, Гринев и Кудашев одержали победы на чемпионате России в Казани.

Чемпионат России по плаванию

Казань 

Мужчины

50 м брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,73

2. Андрей Николаев – 26,86

3. Данил Семьянинов – 27,07 

100 м, вольный стиль

1. Владислав Гринев – 47,97

2. Андрей Минаков – 48,32

3. Климент Колесников – 48,54

200 м, баттерфляй

1. Александр Кудашев – 1.55,68

2. Александр Харланов – 1.55,80

3. Егор Павлов – 1.56,25

200 м, спина

1. Евгений Рылов – 1.55,50

2. Алексей Ткачев – 1.57,20

3. Дмитрий Савенко – 1.57,21

1500 м, вольный стиль

17.23

4x100 м, эстафета, комплекс

18.44

Женщины

50 м, вольный стиль

1. Арина Суркова – 24,58

2. Мария Каменева – 24,97

3. Елизавета Клеванович – 25,25

100 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова – 57,34

2. Арина Суркова – 57,93

3. Дарья Клепикова – 58,35

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.17,55 (мировой рекорд)

2. Алина Змушко (Беларусь) – 2.26,19

3. Ирина Шваева – 2.28,56

200 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 1.58,63

2. Дарья Трофимова – 1.58,71

3. Анастасия Гуженкова – 1.59,02

4x100 м, эстафета, комплекс

18.51

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

7 комментариев

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tai65pan@yandex.ru
Браво,Женька Чикунова!!!Как я и писал сегодня после квалификации,стоит задуматься о рубеже 2.18.0.Так и вышло!!!!!!!
+3
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Евгения героиня дня канеш.
Сумасшедшее время.
+2
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Tori Krug
Интересно, как теперь Международная Федерация плавания будет выкручиваться? Признает или нет мировой рекорд?
+1
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На 100 кролем хотелось видеть более одного результата из 48 сек.
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Никонова сделала подарок Егоровой, уступив своë место в главном финале на 200 м.
Анна, в свою очередь, воспользовалась им сполна.
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Трофимова снова молодцом, теперь и в длинном спринте.
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Ekaterina Zakharova
Ответ tai65pan@yandex.ru
Браво,Женька Чикунова!!!Как я и писал сегодня после квалификации,стоит задуматься о рубеже 2.18.0.Так и вышло!!!!!!!
Просто отличная раскладка! И мне кажется еще с запасом ❤️‍🔥 огненный заплыв!
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