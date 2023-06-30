Плавание. Кубок России. Рылов, Колесников, Чимрова, Каменева одержали победы, другие результаты

Теги плавание результаты сборная России сборная России жен Кубок России Светлана Чимрова Андрей Николаев Евгений Рылов Мария Каменева Климент Колесников Анастасия Макарова Дмитрий Савенко Рената Гайнуллина Дарья Трофимова Алексей Ткачев Дарья Клепикова Данил Семьянинов Елена Богомолова Влада Егги Иван Кожакин Иван Моргун Водные виды

Евгений Рылов и Климент Колесников одержали победы на этапе Кубка России по плвванию.

Плавание

Кубок России

Обнинск

Мужчины

200 м, спина

1. Евгений Рылов – 1.56,53

2. Дмитрий Савенко – 2.00,81

3. Алексей Ткачев – 2.00,82

100 м, вольный стиль

1. Климент Колесников – 49,56

2. Дмитрий Савенко – 49,74

3. Алексей Ткачев – 50,19

50 м, брасс

1. Андрей Николаев – 27,21

2. Иван Кожакин – 27,65

3. Данил Семьянинов – 27,94

1500 м, вольный стиль

1. Иван Моргун – 15.50,01

2. Глеб Буслаев – 16.02,35

3. Федор Телицын – 16.12,88

Женщины

200 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова – 2.08,46

2. Дарья Рогожинова – 2.14,31

3. Лада Брагина – 2.16,39

100 м, вольный стиль

1. Мария Каменева – 54,75

2. Дарья Трофимова – 55,17

3. Дарья Клепикова – 55,39

200 м, спина

1. Рената Гайнуллина – 2.14,20

2. Дарья Зарубенкова – 2.17,08

3. Влада Егги – 2.18,16

50 м, брасс

1. Елена Богомолова – 31,29

2. Яна Шакирова – 31,94

3. Анастасия Макарова – 32,22

800 м, вольный стиль

1. Лали Панкратова – 9.00,17

2. Маргарита Рощепкина – 9.12,62

3. Екатерина Кононина – 9.21,39

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1 комментарий

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radio_weiss
Результаты просто фейспалм. Бассейн 55 метров, наверно.
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