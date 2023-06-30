Плавание. Кубок России. Рылов, Колесников, Чимрова, Каменева одержали победы, другие результаты
Евгений Рылов и Климент Колесников одержали победы на этапе Кубка России по плвванию.
Плавание
Кубок России
Обнинск
Мужчины
200 м, спина
1. Евгений Рылов – 1.56,53
2. Дмитрий Савенко – 2.00,81
3. Алексей Ткачев – 2.00,82
100 м, вольный стиль
1. Климент Колесников – 49,56
2. Дмитрий Савенко – 49,74
3. Алексей Ткачев – 50,19
50 м, брасс
1. Андрей Николаев – 27,21
2. Иван Кожакин – 27,65
3. Данил Семьянинов – 27,94
1500 м, вольный стиль
1. Иван Моргун – 15.50,01
2. Глеб Буслаев – 16.02,35
3. Федор Телицын – 16.12,88
Женщины
200 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова – 2.08,46
2. Дарья Рогожинова – 2.14,31
3. Лада Брагина – 2.16,39
100 м, вольный стиль
1. Мария Каменева – 54,75
2. Дарья Трофимова – 55,17
3. Дарья Клепикова – 55,39
200 м, спина
1. Рената Гайнуллина – 2.14,20
2. Дарья Зарубенкова – 2.17,08
3. Влада Егги – 2.18,16
50 м, брасс
1. Елена Богомолова – 31,29
2. Яна Шакирова – 31,94
3. Анастасия Макарова – 32,22
800 м, вольный стиль
1. Лали Панкратова – 9.00,17
2. Маргарита Рощепкина – 9.12,62
3. Екатерина Кононина – 9.21,39
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