Плавание. Кубок России. Рылов, Колесников, Чимрова, Каменева одержали победы, другие результаты

Евгений Рылов и Климент Колесников одержали победы на этапе Кубка России по плвванию.

Плавание

Кубок России

Обнинск

Мужчины

200 м, спина

1. – 1.56,53

2. Дмитрий Савенко – 2.00,81

3. Алексей Ткачев – 2.00,82

100 м, вольный стиль

1. – 49,56

2. Дмитрий Савенко – 49,74

3. Алексей Ткачев – 50,19

50 м, брасс

1. Андрей Николаев – 27,21

2. Иван Кожакин – 27,65

3. – 27,94

1500 м, вольный стиль

1. Иван Моргун – 15.50,01

2. Глеб Буслаев – 16.02,35

3. Федор Телицын – 16.12,88

Женщины

200 м, баттерфляй

1. – 2.08,46

2. Дарья Рогожинова – 2.14,31

3. Лада Брагина – 2.16,39

100 м, вольный стиль

1. – 54,75

2. Дарья Трофимова – 55,17

3. Дарья Клепикова – 55,39

200 м, спина

1. Рената Гайнуллина – 2.14,20

2. Дарья Зарубенкова – 2.17,08

3. Влада Егги – 2.18,16

50 м, брасс

1. Елена Богомолова – 31,29

2. Яна Шакирова – 31,94

3. Анастасия Макарова – 32,22

800 м, вольный стиль

1. Лали Панкратова – 9.00,17

2. Маргарита Рощепкина – 9.12,62

3. Екатерина Кононина – 9.21,39