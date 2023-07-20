Плавание на открытой воде. Чемпионат мира-2023. Италия выиграла смешанную эстафету, Венгрия – 2-я
Италия выиграла смешанную эстафету по плаванию на открытой воде на чемпионате мира-2023.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2023
Фукуока, Япония
Плавание на открытой воде
Смешанная эстафета
4x1500 м
1. Италия (Барбара Поццобон, Джиневра Таддеучи, Доменико Ачеренца, Грегорио Пальтриньери) – 1:10.31,20
2. Венгрия (Беттина Фабиан, Анна Олаш, Криштоф Рашовски, Давид Бетлегем) – 4,10
3. Австралия (Челси Габека, Моша Джонсон, Николас Сломан, Кайл Ли) – 55,50
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