Плавание на открытой воде. Чемпионат мира-2023. Италия выиграла смешанную эстафету, Венгрия – 2-я

Италия выиграла смешанную эстафету по плаванию на открытой воде на чемпионате мира-2023.

мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Плавание на открытой воде

Смешанная эстафета

4x1500 м

1. Италия (Барбара Поццобон, Джиневра Таддеучи, Доменико Ачеренца, ) – 1:10.31,20

2. Венгрия (Беттина Фабиан, Анна Олаш, Криштоф Рашовски, Давид Бетлегем) – 4,10

3. Австралия (Челси Габека, Моша Джонсон, Николас Сломан, Кайл Ли) – 55,50