Плавание. Чемпионат Европы. Мейлутите, Чеккон, Прауд, Мертенс, Гозе одержали победы, другие результаты

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В Риме проходит седьмой соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Плавание

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Рим, Италия

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Бенджамин Прауд (Великобритания) – 21,58

2. Леонардо Деплано (Италия) – 21,60

3. Кристиан Голомеев (Греция) – 21,75

100 м, спина

1. Томас Чеккон (Италия) – 52,21

2. Апостолос Христу (Греция) – 52,24

3. Йоханн Ндойе-Бруар (Франция) – 52,92

200 м, комплекс

1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.57,72

2. Альберто Раццетти (Италия) – 1.57,82

3. Габриэль Жозе Лопеш (Португалия) – 1.58,34

400 м, вольный стиль

1. Лукас Мертенс (Германия) – 3.42,50

2. Антонио Дьякович (Швейцария) – 3.43,93

3. Хеннинг Мюльляйтнер (Германия) – 3.44,53

4х100 м, комплекс

1. Италия – 3.28,46

2. Франция – 3.32,50

3. Австрия – 3.33,28

Женщины

50 м, брасс

1. Рута Мейлутите (Литва) – 29,59

2. Бенедетта Пилато (Италия) – 29,71

3. Имоджен Кларк (Великобритания) – 30,31

200 м, баттерфляй

1. Лана Пудар (Босния и Герцеговина) – 2.06,81

2. Хелена Росендал Бах (Дания) – 2.07,30

3. Илария Кузинато (Италия) – 2.07,77

400 м, вольный стиль

1. Изабель Мари Гозе (Германия) – 4.04,13

2. Симона Куадарелла (Италия) – 4.04,77

3. Айна Кесели (Венгрия) – 4.08,00

4х100 м, комплекс

1. Швеция – 3.55,25

2. Франция – 3.56,36

3. Нидерланды – 3.57,01

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