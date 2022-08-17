Плавание. Чемпионат Европы. Мейлутите, Чеккон, Прауд, Мертенс, Гозе одержали победы, другие результаты

В Риме проходит седьмой соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Плавание
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Рим, Италия
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Бенджамин Прауд (Великобритания) – 21,58
2. Леонардо Деплано (Италия) – 21,60
3. Кристиан Голомеев (Греция) – 21,75
100 м, спина
1. Томас Чеккон (Италия) – 52,21
2. Апостолос Христу (Греция) – 52,24
3. Йоханн Ндойе-Бруар (Франция) – 52,92
200 м, комплекс
1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.57,72
2. Альберто Раццетти (Италия) – 1.57,82
3. Габриэль Жозе Лопеш (Португалия) – 1.58,34
400 м, вольный стиль
1. Лукас Мертенс (Германия) – 3.42,50
2. Антонио Дьякович (Швейцария) – 3.43,93
3. Хеннинг Мюльляйтнер (Германия) – 3.44,53
4х100 м, комплекс
1. Италия – 3.28,46
2. Франция – 3.32,50
3. Австрия – 3.33,28
Женщины
50 м, брасс
1. Рута Мейлутите (Литва) – 29,59
2. Бенедетта Пилато (Италия) – 29,71
3. Имоджен Кларк (Великобритания) – 30,31
200 м, баттерфляй
1. Лана Пудар (Босния и Герцеговина) – 2.06,81
2. Хелена Росендал Бах (Дания) – 2.07,30
3. Илария Кузинато (Италия) – 2.07,77
400 м, вольный стиль
1. Изабель Мари Гозе (Германия) – 4.04,13
2. Симона Куадарелла (Италия) – 4.04,77
3. Айна Кесели (Венгрия) – 4.08,00
4х100 м, комплекс
1. Швеция – 3.55,25
2. Франция – 3.56,36
3. Нидерланды – 3.57,01