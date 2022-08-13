Плавание. Чемпионат Европы-2022. Попович установил мировой рекорд на 100 м вольным стилем, Шестрем и Пилато одержали победы

Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта-2022 в Риме проходит третий соревновательный день. Спортсмены разыгрывают медали в 7 дисциплинах.
17-летний румынский пловец Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем.
Сборная России не допущена к соревнованиям.
Плавание
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022
Рим, Италия
13 августа
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Давид Попович (Румыния) – 46,86 (мировой рекорд)
2. Криштоф Милак (Венгрия) – 0,61
3. Алессандро Миресси (Италия) – 0,77
200 м, спина
1. Йоанн Н’Дойе Бруар (Франция) – 1.55,62
2. Бенедек Ковач (Венгрия) – 0,41
3. Люк Гринбанк (Великобритания) – 0,53
800 м, вольный стиль
20.37
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Сара Шестрем (Швеция) – 24,96
2. Мари Ваттель (Франция) – 0,37
3. Майке де Вард (Нидерланды) – 0,66
100 м, брасс
1. Бенедетта Пилато (Италия) – 1.05,97
2. Лиза Аньолини (Италия) – 0,37
3. Рута Мейлутите (Литва) – 0,53
400 м, комплекс
20.28
4x100 м, эстафета, вольный стиль
20.50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Результаты обновляются.