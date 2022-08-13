Плавание. Чемпионат Европы-2022. Попович установил мировой рекорд на 100 м вольным стилем, Шестрем и Пилато одержали победы

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Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта-2022 в Риме проходит третий соревновательный день. Спортсмены разыгрывают медали в 7 дисциплинах.

17-летний румынский пловец Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем.

Сборная России не допущена к соревнованиям.

Плавание

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022

Рим, Италия

13 августа

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Давид Попович (Румыния) – 46,86 (мировой рекорд)

2. Криштоф Милак (Венгрия) – 0,61

3. Алессандро Миресси (Италия) – 0,77

200 м, спина

1. Йоанн Н’Дойе Бруар (Франция) – 1.55,62

2. Бенедек Ковач (Венгрия) – 0,41

3. Люк Гринбанк (Великобритания) – 0,53

800 м, вольный стиль

20.37

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Сара Шестрем (Швеция) – 24,96

2. Мари Ваттель (Франция) – 0,37

3. Майке де Вард (Нидерланды) – 0,66

100 м, брасс

1. Бенедетта Пилато (Италия) – 1.05,97

2. Лиза Аньолини (Италия) – 0,37

3. Рута Мейлутите (Литва) – 0,53

400 м, комплекс

20.28

4x100 м, эстафета, вольный стиль

20.50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Результаты обновляются.

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