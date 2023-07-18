Плавание на открытой воде. Чемпионат мира-2023. Бек и Велльброк победили в заплывах на 10 км, Пальтриньери – 2-й
Немцы Флориан Велльброк и Леони Бек выиграли заплывы на 5 км на ЧМ в Фукуоке.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2023
Фукуока, Япония
Плавание на открытой воде
5 км
Женщины
1. Леони Бек (Германия) – 59.31,7
2. Шарон ван Раувендал (Нидерланды) – 1,0
3. Ана Марсела Кунья (Бразилия) – 2,2
Мужчины
1. Флориан Велльброк (Германия) – 53.58,0
2. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 4,5
3. Доменико Ачеренца (Италия) – 6,2
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