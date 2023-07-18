Плавание на открытой воде. Чемпионат мира-2023. Бек и Велльброк победили в заплывах на 10 км, Пальтриньери – 2-й

Немцы Флориан Велльброк и Леони Бек выиграли заплывы на 5 км на ЧМ в Фукуоке.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Плавание на открытой воде

5 км

Женщины

1. Леони Бек (Германия) – 59.31,7

2. Шарон ван Раувендал (Нидерланды) – 1,0

3. Ана Марсела Кунья (Бразилия) – 2,2

Мужчины

1. Флориан Велльброк (Германия) – 53.58,0

2. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 4,5

3. Доменико Ачеренца (Италия) – 6,2