Плавание на открытой воде. Чемпионат мира-2023. Бек и Велльброк победили в заплывах на 10 км, Пальтриньери – 2-й

Теги плавание результаты Чемпионат мира по водным видам спорта сборная Бразилии жен сборная Италии сборная Германии сборная Нидерландов жен сборная Германии жен Грегорио Пальтриньери Флориан Велльброк Леони Бек Доменико Ачеренца Водные виды

Немцы Флориан Велльброк и Леони Бек выиграли заплывы на 5 км на ЧМ в Фукуоке.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Плавание на открытой воде

5 км

Женщины

1. Леони Бек (Германия) – 59.31,7

2. Шарон ван Раувендал (Нидерланды) – 1,0

3. Ана Марсела Кунья (Бразилия) – 2,2

Мужчины

1. Флориан Велльброк (Германия) – 53.58,0

2. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 4,5

3. Доменико Ачеренца (Италия) – 6,2

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий